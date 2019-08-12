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В Европе готовят инструкции, как отличать жителей Донбасса от российских граждан - источник

12 августа 2019, 09:54  •  139 • Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди российских граждан. Как сообщает источник, сейчас готовят соответствующие инструкции.
О том, что в настоящее время службы Европейского союза разрабатывают для европейских консульств некие инструкции, чтобы выявлять российские паспорта, которые были выданы жителям ЛДНР, сообщает источник в структурах ЕС.
"Евросовет также пришел к выводу, что он готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание этих российских паспортов", — напомнил позицию ЕС источник, его цитирует РИА Новости.
Отмечается также, что ведется работа "над выработкой инструкций по обработке визовых заявлений", поданных в России жителями Донбасса, у которых теперь есть российские паспорта. Подробностей, как именно будут выявлять документы, пока не приводится. Также не сообщается и о том, как именно будут отличать "жителей Донбасса от российских граждан".
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. В июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.

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