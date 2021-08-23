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В Европе есть противники вступления Украины в ЕС – замглавы ЕК

23 августа 2021, 12:45  •  93 • Политика
Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву рекомендовали пока довольствоваться тем, что есть
Вероятность того, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет запущен в обозримом будущем, крайне мала. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Замглавы ЕК напомнил, что сначала страны ЕС должны единогласно принять решение о запуске процедуры вступления Украины в организацию. Лишь после этого могут начаться переговоры по выработке "дорожной карты" – условий и сроков.
На сегодняшний день ситуация такова, что члены ЕС в целом готовы к более тесной интеграции с Украиной, но тому, чтобы она вступила в объединение на правах полноценного участника, есть противники.
"Этот вопрос надо удерживать на повестке дня, но в краткосрочной перспективе важнее сосредоточиться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации",
– подчеркнул Домбровскис в беседе с "РБК-Украина". При этом он заверил, что и другие страны имеют столь же туманные перспективы членства в ЕС – некоторые участники организации вообще сомневаются, нужно ли Евросоюзу расширяться, пишет "Новое время".
В 2019 г. в Конституцию Незалежной были внесены изменения – в главном законе страны появилось упоминание о ее стремлении присоединиться к ЕС и НАТО. Перспективы вступления в военный блок столь же отдалены. На днях в Париже ясно дали понять Киеву, что ему лучше ставить реальные цели и добиваться их, чем мечтать о несбыточном.

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