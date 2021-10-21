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В Европарламенте заявили о вероятном выходе Польши из ЕС в ближайшее время
21 октября 2021, 13:55 • 95 • Политика
Судьбу Варшавы определит предстоящий саммит
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер допустил, что в скором времени Польша может быть исключена из состава Европейского союза. Такой сценарий возможен, если Варшаве и Брюсселю не удастся достигнуть компромисса в вопросе применения права.
Напомним, что Польша настаивает на приоритете национального законодательства над правом ЕС.
Во многом судьба восточноевропейского государства сейчас зависит от саммита ЕС, который пройдет с 21 по 22 октября. Вебер подчеркнул, что в ходе встречи сторонам предстоит обсудить этот вопрос и найти компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны и положит конец правовому спору между Варшавой и Брюсселем.
"Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета",
– добавил лидер Европейской народной партии.
Вебер призвал Евросовет не бояться дебатов, которые могут развернуться в ходе саммита. Подводя итог, политик подчеркнул, что в том случае, если у сторон правового спора договориться не получится, то Польше придется выйти из состава интеграционного объединения "через черный ход".
Масла в огонь подлила также Франция, которая заявила о возможных санкциях в отношении Польши из-за решения о верховенстве польского права над законодательством Евросоюза, пишет РИА ФАН. Меры могут быть разного характера, в том числе и финансовыми, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в эфире LCI.
Ранее немцы выступили с призывом выгнать Польшу и Венгрию из ЕС после того, как Конституционный суд признал верховенство польской конституции над законами ЕС.
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