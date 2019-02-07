В Европарламенте заявили о диктатуре на Украине из-за дела Медведчука

Депутат Европарламента Стивен Вульф, комментируя уголовное дело против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил об установлении на Украине диктатуры.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Если Украина хочет быть независимым демократическим государством... она должна обеспечить, чтобы представители разных политических партий могли высказывать свои политические взгляды как в парламенте, так и вне его. Если прокуроры или правительство решают, что эти взгляды неприемлемы, и применяют полицию и суды, чтобы подавить эти взгляды, то это не демократия, а диктатура», — сказал он.

Отмечается, что аналогичной позиции придерживаются и другие представители Европарламента. В частности, парламентарий Уильям Дартмут указал, что надо рассматривать любые варианты урегулирования ситуации на Добнассе.

«Право на свободу слова должно быть священным, ведь оно помогает решать проблему. Конечно, ситуация на Донбассе должна беспокоить всех. И надо приветствовать любые попытки конструктивных решений, а не отвечать на них угрозами», — пояснил Дартмут.

Ещё один европарламентарий Джонатан Арнотт добавил, что демократия требует, чтобы были услышаны и поняты позиции всех желающих высказаться, поэтому нельзя подавлять чужие взгляды, даже если ты с ними не согласен.

«Я могу не соглашаться с его политическими взглядами, но я точно не согласен с попытками подавить его взгляды или убить», — заключил он.

5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене.

Решение было принято в связи с его предложением о создании автономного региона Донбасс в составе Украины.

Сам Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями.