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В Европарламенте заговорили о непризнании сентябрьских выборов в России

24 июля 2021, 01:05  •  118 • В мире
Новая антироссийская инициатива
В Брюсселе посланцы Литвы стали инициаторами новой антироссийской инициативы. Европарламентарий Андрюс Кубилюс предложил странам Европейского союза «не признавать выборы в Государственную Думу РФ от 19 сентября как нарушающие международное право и демократические нормы». За 50 дней до всероссийского голосования 56 из 70 членов комитета по иностранным делам Европейского парламента назвали предстоящее волеизъявление граждан России «непрозрачным, нечестным и сфальсифицированным».
Подготовленный в комитете документ вынесут на пленарное заседание Европарламента и, вполне возможно, утвердят. Решения Европарламента для парламентов и правительств стран ЕС носят рекомендательный характер, но Кубилюс предлагает «проучить» Россию от души: исключить её из межбанковской системы SWIFT, ликвидировать зависимость континента от российских нефти и газа, пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток – 2», санкционный механизм отладить так, чтобы ограничительные меры против нарушителей прав человека в России вводились быстрее, работали эффективнее.
В Европарламенте понимают, какой должна быть политика ЕС в отношении России в широком смысле. Однако маловероятно, чтобы в конкретной ситуации большая часть депутатов поддерживала идею полного прекращении взаимодействия с Госдумой как «нелегитимным институтом власти». Тем не менее шум поднят и стихнуть ему не дадут. Не признав парламентские выборы, придётся исключить делегации российских парламентариев из ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Нечто подобное уже происходило с российской делегацией в ПАСЕ (позднее, когда бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы истощился, россиян вернули в зал заседаний).
А. Кубилюс, спецдокладчик Европарламента по России. Фото: elpnariai.lt
Это понимают и депутаты Европарламента из Прибалтики. Поэтому у Кубилюса заготовлен «план Б»: «Не путать интересы институтов российской власти с интересами рядовых россиян». Бывший литовский премьер, не выбирая выражений, предлагает брюссельским коллегам выучиться понимать «различие между народом и застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами».
Развивая свою тему, он подчёркивает, что интенсивной точечной работой с соседями РФ Брюссель может дать «демократический импульс гражданскому обществу России. Перемены там возможны. В стратегическом сотрудничестве с россиянами необходимо больше смелости в выступлениях против кремлёвского режима».
В Литве подхватили инициативу Кубилюса. Глава МИД этой прибалтийской республики на встрече с аккредитованными послами стран Евросоюза настоятельно предлагал «держаться единой позиции в отношении репрессий против представителей российской оппозиции». По словам Г. Ландсбергиса, «Кремль закрывает своим критикам дорогу к участию в выборах». О реакции иностранных дипломатов литовская пресса не сообщила ничего.
В Москве на выступления евродепутатов отреагировали с иронией: до выборов ещё почти два месяца, а в Брюсселе за российских избирателей уже всё решили. То, что вмешательство в предстоящее голосование будет, предполагалось. «Но говорить об их непризнании – что‑то новое, истерика и двойные стандарты», – отметил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Он пояснил, что следует понимать под «активизацией европейцев для работы с партнёрами»: спонсирование иностранных агентов, поддержка лояльных Европе политиков.
Быстрая платёжная система SWIFT. Фото: finfncialnews24.ru
Володин предложил депутатам Европарламента прекратить радеть о России и заняться чем-то другим. Например, обратить внимание на выборы в США, где избирательная система неподконтрольна обществу и нет международных наблюдателей. «Как проходило голосование на последних президентских выборах? Веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте была неконтролируема. Кто и когда голосовал – проверить невозможно. Были ли требования от Европарламента не признавать эти выборы?»
Однако атаковать недемократическую систему голосования в США никто из депутатов Европарламента не решится. Как сказал в своё время автору настоящей статьи депутат Литовского сейма Римантас Дагис, «Европарламент – структура, куда делегируют проамериканских бездельников уровня прохиндея Кубилюса. По команде из Белого дома они направо и налево учат построению настоящей демократии, хотя давно забыли её суть. Поиск соринок в чужих глазах мешает евродепутатам видеть брёвна в собственных».
Запад давно работает по одному шаблону, вмешиваясь во внутренние дела России. Никакие изменения международной обстановки и внутриполитического положения в Российской Федерации на это не влияют. Вмешательство в российские выборы, которые состоятся в сентябре, будет продолжаться. С Кубилюсами надо научиться спорить и побеждать их в споре. В том числе продвигая кандидатов в такой шумный орган, как Европарламент.
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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