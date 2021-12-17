В Европарламенте разоблачили ложь Украины об "оккупированном" Крыме: Волны беженцев нет

Евродепутат от Франции Мариани назвал Крым частью России. "Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией", - заявил он на заседании Европарламента.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани разоблачил ложь Украины об "оккупированном" Крыме. Он представил доказательства, что полуостров добровольно вернулся в состав России.

Это произошло на заседании Европарламента в пятницу, 17 декабря. Во время выступления французский политик обратился напрямую к главе комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо и заявил, что на Украине нет "оккупированных Россией" территорий.

Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов,

- сказал французский евродепутат.

Он добавил, что на законность референдума в Крыму указывает отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это обычно бывает при военном захвате территории.

Напомним, что референдум о выходе из состава Украины и присоединении к России произошёл после госпереворота в Киеве в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.