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В Европарламенте разоблачили ложь Украины об "оккупированном" Крыме: Волны беженцев нет
17 декабря 2021, 21:40 • 73 • Политика
Евродепутат от Франции Мариани назвал Крым частью России. "Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией", - заявил он на заседании Европарламента.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани разоблачил ложь Украины об "оккупированном" Крыме. Он представил доказательства, что полуостров добровольно вернулся в состав России.
Это произошло на заседании Европарламента в пятницу, 17 декабря. Во время выступления французский политик обратился напрямую к главе комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо и заявил, что на Украине нет "оккупированных Россией" территорий.
- сказал французский евродепутат.
Он добавил, что на законность референдума в Крыму указывает отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это обычно бывает при военном захвате территории.
Напомним, что референдум о выходе из состава Украины и присоединении к России произошёл после госпереворота в Киеве в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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