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В Европарламенте рассказали об условии предоставления Украине €1 млрд
06 апреля 2018, 15:39 • 218 • Украина
Глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене рассказала, при каком условии ЕС предоставит Украине €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что для этого украинским властям необходимо продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.
«Борьба с коррупцией является путём к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надёжной бизнес-среде», — сказала она.
Андрикене добавила, что в ЕС также желают увидеть отмену электронного декларирования для активистов гражданского общества и прогресс в судебной реформе.
Ранее Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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