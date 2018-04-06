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В Европарламенте рассказали об условии предоставления Украине €1 млрд

06 апреля 2018, 15:39  •  218 • Украина
Глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене рассказала, при каком условии ЕС предоставит Украине €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что для этого украинским властям необходимо продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

«Борьба с коррупцией является путём к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надёжной бизнес-среде», — сказала она.

Андрикене добавила, что в ЕС также желают увидеть отмену электронного декларирования для активистов гражданского общества и прогресс в судебной реформе.

Ранее Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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