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В Европарламенте призвали США и ЕС ужесточить санкции против России
15 июня 2018, 19:09 • 79 • Украина
США и ЕС должны реагировать на «агрессию против Украины со стороны России», в том числе путём тесного сотрудничества по введению новых санкций. Об этом говорится в докладе комитета по международным делам Европарламента.
Reuters
Как говорится в документе, обнародованном 11 июня, Евросоюз и США должны «играть более активную и эффективную роль в урегулировании конфликта на территории Украины», в том числе в вопросе «возвращения Украине» Крыма.
В ЕП призывают «ЕС и США действенно реагировать на непрекращающуюся агрессию против Украины со стороны России, в том числе путём тесного сотрудничества по введению новых и продлению действующих санкций».
Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает ЕС продлить антироссийские санкции.
13 июня в Верховной раде предложили парламенту Великобритании создать группу по противодействию «российской агрессии».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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