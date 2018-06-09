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В Европарламенте призвали Порошенко возглавить гей-парад

09 июня 2018, 23:24  •  130 • Украина
Группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве. Обращение размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс, ставшей его инициатором.
 
Reuters
 

«Мы призываем украинское руководство присоединиться к согражданам на «Марше равенства» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье», — говорится в письме.

Евродепутаты отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.

Свои подписи под обращением оставили 35 парламентариев.

В 2017 году организаторам киевского «Марша равенства» из-за угроз радикалов пришлось изменить маршрут шествия.

На участников было совершено нападение, пострадали несколько человек.

По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.

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