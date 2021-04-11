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В Европарламенте пригрозили России потерей "Северного потока - 2"

11 апреля 2021, 12:35  •  186 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Европейский политик захотел наказать Москву за ситуацию в Донбассе
В Европарламенте переживают об эскалации ситуации в Донбассе. В случае если конфликт на Украине разгорится, то в организации предлагают почему-то наказать за это Россию. Манфред Вебер, глава ведущей фракции Европейской народной партии, призвал Запад обрушить на нашу страну всю мощь рестрикций при таком раскладе событий.
Политик считает, что и Европа, и США должны будут предпринять жесткие меры. По его мнению, РФ продолжает курс "опасных провокаций". Вебер даже полагает, что Россия испытывает Запад, усиливая военное присутствие у границ с Незалежной. Член Европарламента уверен, что Запад должен четко и мощно на это отреагировать. По его словам, которые передает медиагруппа Funke, в случае эскалации конфликта Западу необходимо будет заблокировать счета российских бизнесменов, отключить страну от платежной системы SWIFT. Более того, тогда "Северный поток – 2" не имел бы под собой ни в коем случае "никаких оснований" на существование. Он также добавил, что Западу нужно прибегнуть к этим ограничениям в случае также ухудшения состояния скандального блогера Алексея Навального.
На Западе уже не раз выражали беспокойство передвижениями российских войск. Представитель Кремля Дмитрий Песков также не раз указывал на то, что местоположение военных – это дело армии. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия никому не угрожает. Ведь Россия никогда не была участницей конфликта на Донбассе. К тому же, Украина становится опасной территорией. Как обращал внимание Песков, любая страна предприняла бы меры по защите, если бы рядом было бы подобное государство.
Однако заявления официальных лиц страны, по всей видимости, не слушают на Западе. Глава Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала в "Твиттер" от Москвы объясниться за перемещение войск. По ее мнению, если бы России нечего было скрывать, она бы выдала полную информацию о передвижениях военных.

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