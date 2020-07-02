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В Европарламенте оценили претензии стран Балтии к России

02 июля 2020, 15:00  •  190 • В мире
«Все требования о возмещении «потерь» за годы оккупации – пустые разговоры»
Желание стран Балтии заполучить компенсации от России за «советскую оккупацию» не новое – каждый год эта тема поднимается в прибалтийском политическом и информационном пространстве, какое-то время обсуждается, потом сворачивается до следующего раза. И так из года в год.
Пару лет назад в Литве даже появились некие «специалисты по оценке ущерба от оккупации страны Советским Союзом», которые знали совершенно точно, как доказать, что это Литва кормила Советский Союз, а не наоборот. Эти анонимные специалисты собирались поднять архивы и подвести баланс финансовых потоков между Вильнюсом и другими республиками СССР.
«После подведения баланса станет всем понятно, что не сидели литовцы в кармане у СССР. Будут получены конкретные цифры о том, сколько финансовых ресурсов из нас было «высосано», – писала старейшая литовская газета Lietuvos žinios. Не известно, подвели баланс или нет, но разговоры стихли. А мечты получить компенсацию – остались.
В июне этого года исполнилось 80 лет со дня вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза – чем не повод снова поднять тему «оккупации» и – самое главное – компенсации.
И вот уже опять зовут на помощь специалистов для того, чтобы подсчитать, сколько же денег можно будет получить за «причинённый ущерб» – построенные заводы, фабрики, дороги, новые города. А премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призывает «никогда не забывать и всегда поднимать этот вопрос».
«Это позиция нашего государства, которая была принята довольно давно», – напоминает литовский премьер.
По мнению же юридического советника фракции Европарламента «Европейский свободный альянс» Алексея Димитрова, требования стран Балтии о возмещении мифических «потерь» за годы оккупации – не более, чем пустые разговоры на уровне правительств о том, как было бы хорошо, если бы… По крайней мере, у всех этих требований, которые регулярно принимаются в прибалтийских парламентах, нет никаких законных оснований.
«Восприятие Российской Федерации как реинкарнации СССР типично для политиков многих стран, включая Эстонию, Литву и Латвию. И они часто забывают, что хотя Россия – бесспорный преемник СССР, – она лишь одна из дюжины. Преемниками Советского Союза являются все бывшие союзные республики, кроме стран Балтии. Что это означает на практике? Скажем, если Сеймы в Эстонии или в Латвии требуют выплатить то, что у нас называют «компенсациями за оккупацию», то они должны отправить счёт не только в Москву. Счёт на часть суммы должен получить также дружественный Киев, Кишинёв, и далее по списку. Раньше это было не вполне ясно, но теперь однозначно так. Вывести же весь «советский ущерб» непосредственно из нарушения договорных отношений с СССР, и тем самым повесить всё на Россию, невозможно. Это дипломатический и правовой тупик»,
– уверен юридический советник.
Да и присоединение прибалтийских стран к СССР в 1940 году «соответствовало всем нормам международного права того времени, что снимает вопрос об оккупации», напоминает юрист Европарламента.
Однако самое главное в прибалтийской истории с «возмещением потерь» – это то, что тема высосана из пальца: достаточно взглянуть на уровень ВВП Латвии, Литвы и Эстонии в досоветский период, а также на многие другие уровни, начиная от развития промышленного производства и заканчивая уровнем медицины.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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