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В Европарламенте назвали, что станет концом для "Северного потока - 2"

05 декабря 2021, 15:00  •  78 • Политика
В Европарламенте назвали, что станет концом для газопровода "Северный поток - 2". Речь идёт о возобновлении конфликта в Донбассе.
Депутат Европарламента Манфред Вебер потребовал закрыть проект "Северный поток - 2" в том случае, если начнётся вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик представляет интересы Европейской народной партии.
Вебер утверждает, что угроза со стороны Москвы якобы реальна. Поэтому он не исключает эскалации конфликта в Донбассе, что станет испытанием для НАТО.
Депутат также призвал новое правительство Германии пригрозить России "высокой ценой" за конфликт, которой станет остановка проекта, сообщает воскресная газета Bild am Sonntag.
В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива в Европу на долгосрочной основе. Одним из маршрутов как раз и является "Северный поток - 2".
Экономист Андрей Колганов отметил, что Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут, передаёт телеканал "360".
Против "Северного потока - 2" также выступает Великобритания, которая считает газопровод частью "гибридной войны", якобы развязанной Москвой против Запада. Впрочем, Лондон не планирует вводить новые санкции, так как страны Европы оказались в сложном положении из-за роста цен на энергоресурсы.
При этом ранее стало известно, что Киев перебросил в зону военного конфликта в Донбассе около 125 тысяч солдат. Как считает политолог Владимир Киреев, если украинские политики начнут крупномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, то Украина окончательно исчезнет с политической карты мира.
Как передаёт РИА ФАН, в последние несколько месяцев против России активно формировался фронт из целого ряда конфликтных точек. Речь идёт о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, нарушениях со стороны ВСУ в Донбассе, активности США в Чёрном море.

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