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В Европарламенте договорились об ужесточении антироссийской политики

16 сентября 2021, 12:25  •  96 • Политика
Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор документа призвал Брюссель усилить санкции в отношении Кремля
Европарламент утвердил доклад, в котором рекомендуется принять меры для ужесточения политики Европейского союза в отношении Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Как отмечает источник, "за" выступили 494 парламентария, 103 выступили "против", 72 решили воздержаться. Автором документа выступил экс-глава правительства Литвы Андрюс Кубилюс, призвавший к расширению санкционных мер. 
Евродепутат также призвал ЕС усилить оборонный потенциал, чтобы эффективным образом "сдерживать" и оказывать противодействие "вмешательству" во внутреннюю ситуацию государств, которые граничат с Европейским союзом на востоке и юге.
Вместе с тем Кубюлюс настаивает на разработке стратегии по обеспечению независимости политического объединения от энергоресурсов, поставляемых Россией, а также российского металла.
Парламентарий также рекомендовал провести подготовку к непризнанию результатов выборов в российский парламент, если процедура будет признана "нечестной" и "нарушающей" принципы демократии.
Напомним, доклады Европарламента для Европейской комиссии и Совета Евросоюза имеют рекомендательный характер и не обладают обязательной юридической силой.
В 2016 году в ЕС приняли основные принципы взаимодействия с Российской Федерацией, включающие полное выполнение Минских соглашений, укрепление партнерства вместе с обеспечением энергобезопасности ЕС и развитием сотрудничества в международной сфере, а также поддержку гражданского общества в РФ. Приверженность принципам была подтверждена Евросоветом по итогам саммита, состоявшегося летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте разрабатывают доклад по укреплению оборонного потенциала для сдерживания России.

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