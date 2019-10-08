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В Еврокомиссии заявили, что ЕС помог Украине больше США
08 октября 2019, 19:39 • 80 • Украина
Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок заявил, что с 2015 года Киев получил от стран Евросоюза около €18 млрд финансовой помощи, что в разы больше поддержки Украины со стороны США.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Брока, США предоставляют Киеву $1 млрд в виде гарантий по кредитам. Он уточнил, что «это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины».
«ЕС же с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд», — заявил он.
Также он отметил, что крупная часть из предоставленных Киеву €18 млрд является грантами, «в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет».
Ранее партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала опрометчивыми и необдуманными заявления украинского лидера Владимира Зеленского в его разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о недостаточной поддержке Киева со стороны ЕС.
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