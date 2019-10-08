Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Свистать всех наверх!
"Мерзкий поступок": В США раскритиковали учителя за комментарий под сн...
После угроз Трампа Турция договорилась с Россией об отказе от доллара
"Как любой нормальный родитель": Шарлиз Терон превращает приемного сын...
Главная / Украина

В Еврокомиссии заявили, что ЕС помог Украине больше США

08 октября 2019, 19:39  •  80 • Украина
Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок заявил, что с 2015 года Киев получил от стран Евросоюза около €18 млрд финансовой помощи, что в разы больше поддержки Украины со стороны США. 
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

По словам Брока, США предоставляют Киеву $1 млрд в виде гарантий по кредитам. Он уточнил, что «это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины».

«ЕС же с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд», — заявил он.

Также он отметил, что крупная часть из предоставленных Киеву €18 млрд является грантами, «в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет».

Ранее партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала опрометчивыми и необдуманными заявления украинского лидера Владимира Зеленского в его разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о недостаточной поддержке Киева со стороны ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
07 октября 2019, 20:54
Пристайко оценил последствия скандала из-за беседы Зеленского и Трампа
08 октября 2019, 01:39
Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе
08 октября 2019, 00:09
МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны
08 октября 2019, 16:24
Вопрос объективности: спецпредставитель ОБСЕ на Украине напомнил об исторически российской принадлежности Крыма
08 октября 2019, 19:39
В Еврокомиссии заявили, что ЕС помог Украине больше США
08 октября 2019, 00:09
Волкер покинул пост исполнительного директора Института Маккейна
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
05 октября 2019, 04:09
Тайные дела Святого престола
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
02 октября 2019, 07:39
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.