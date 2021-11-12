Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Ликвидация Украинской провокации
Главная / Политика

В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии

12 ноября 2021, 14:30  •  78 • Политика
В Еврокомиссии работают над усилением санкционных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса, сообщили там «Известиям». Официальный представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано напомнил о позиции Брюсселя воздерживаться от комментариев по поводу еще идущих дискуссий о санкциях ЕС и спекуляций СМИ.
«Я могу только подтвердить, что мы работаем над созданием условий и критериев в рамках существующего режима санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы включить в дополнение к нарушениям прав человека и подрыву демократии также инструментарии в сфере миграции и участии в торговле людьми. Это нужно для того, чтобы мы могли наказывать людей и организации, причастные к этой бесчеловечной и незаконной деятельности», — рассказал «Известиям» Петер Стано.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что ЕС вместе с Соединенными Штатами готовят новый пакет санкций в отношении официального Минска. Меры против властей Белоруссии могут быть расширены в начале следующей недели, рассказала она на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. По ее словам, американцы планируют присоединиться к ограничениям в начале декабре. Представитель МИД Германии Андреа Зассе, в свою очередь, ранее отмечала, что расширение рестрикций против Белоруссии может быть обсуждено 15 ноября.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Запретный борт: что стоит за сообщениями о санкциях против «Аэрофлота»
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.