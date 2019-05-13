В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что главной задачей Владимира Зеленского в ближайшие два года станет выплата государственных долгов.

«Главной задачей нового президента Украины в 2019—2020 годах станет выплата огромных госдолгов», — отметил он.

По словам Хана, за указанный период Киев должен будет погасить задолженность, размер которой превышает 30% годового бюджета Украины, передаёт ТАСС.

Он отметил, что это «непростая проблема» и команда Зеленского «должна сфокусироваться на этом».

«Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа», — заявил Хан.

Ранее в штабе Зеленского предложили жителям Украины назвать главные проблемы страны.