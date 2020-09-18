«В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово»: в Кремле оценили ситуацию с Навальным

В ситуации с «отравлением» Алексея Навального «слишком много абсурда», и это не позволяет Москве поверить какой-либо из сторон на слово. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вопросов становится больше, чем ответов. Ранее депутаты ЕП утвердили резолюцию по инциденту с Навальным, в которой предлагается ввести новые санкции в отношении России, провести «независимое» международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2».

В истории вокруг «отравления» Алексея Навального «слишком много абсурда», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о видео про найденную в номере Навального бутылку с водой, на которой якобы есть следы «Новичка», Песков указал: «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или ещё куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос — почему».

«Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил высказывания специалистов-токсикологов о том, что, если бы на бутылке были следы боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, «вряд ли её кто-то мог бы куда-то увезти: не успел бы».

Песков добавил, что, если бы выяснилось, что на территории России обнаружены следы химического оружия, президенту России Владимиру Путину сразу бы об этом доложили.

«Вы поймите, что, если бы были какие-то следы химического оружия на территории РФ, президенту бы об этом доложили незамедлительно. Это было бы абсолютное ЧП», — заверил он журналистов.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия пытается получить от ОЗХО данные по выводам об «отравлении», однако в техническом секретариате организации советуют обращаться к ФРГ, а в Берлине, напротив, отсылают в ОЗХО.

«И де-факто ситуация следующая. В техническом секретариате ОЗХО нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь к немцам. А немцы нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО. Это абсолютно, на 100% соответствует, к сожалению, положению дел в этой истории. Но тем не менее мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия ограничена в возможностях расследовать произошедшее, «потому что выяснилось, что какие-то предметы были ликвидированы, увезены из России, выяснилось, что нет возможности ознакомиться с результатами анализов. Это всё существенно осложняет расследование, но вопросов становится больше, чем ответов».

Помимо этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости подчеркнул, что Берлин под «абсолютно надуманными предлогами» отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Навальному. Говоря о новых антироссийских санкциях в связи с этой ситуацией, глава внешнеполитического ведомства высказал мнение, что на Западе хотят подрыва отношений между Москвой и Брюсселем.

«Уверен, что, если бы не было нынешней ситуации с Навальным, придумали бы что-нибудь ещё. На данном этапе всё подчинено тому, чтобы как можно сильнее подорвать отношения между Россией и Европейским союзом. В ЕС есть страны, которые это понимают, но у них продолжает действовать принцип консенсуса, так называемая солидарность. Этим принципом грубо злоупотребляют страны, которые составляют русофобское агрессивное меньшинство», — сказал Лавров.

Накануне депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию по ситуации с Навальным. В документе содержатся призывы ввести в отношении России новые санкции: создать механизм, аналогичный американскому акту Магнитского, провести «независимое» международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2».

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, последние заявления Брюсселя наводят на мысль, что западные партнёры не заинтересованы в установлении истины по ситуации с Навальным.

«Рассуждения же о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Алексея Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность. Причём всё это происходит на фоне того, что наши предложения Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжают «заматываться» под откровенно надуманными предлогами», — сказала она в ходе брифинга 17 сентября.

20 августа Навальному стало плохо в самолёте, выполнявшем рейс Томск — Москва. С 22 августа он находится в берлинской клинике «Шарите», куда его перевезли из больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, после того как местные врачи сочли состояние пациента стабильным.

Затем власти Германии сообщили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В то же время лечившие его российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

В ближайшее время ожидается, что Организация по запрещению химического оружия предоставит ФРГ результаты проведённых непосредственно ОЗХО исследований биоматериалов Алексея Навального.

В этой связи департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием, поскольку на протяжении всей прошлой недели на обращения российской стороны в техсекретариат ОЗХО его ответственные лица «просто пожимали плечами», говоря, что речи о каком-либо подключении ОЗХО к ситуации с Навальным не идёт.