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В этом он не "Новичок": ЕС накажет Россию санкциями из-за Навального

07 октября 2020, 22:25  •  21 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Политическая вакханалия вокруг происшествия с Алексеем Навальным становится все более абсурдной. Едва в ОЗХО успели заявить, что "Новичок" в анализах блогера не обнаружился (но схожее вещество якобы нашли, хоть и не запрещенное), как сразу поступила информация, что Франция и Германия уже на этой неделе представят ЕС пакет санкций в отношении России в связи с инцидентом. В этом-то вопросе Берлин и Париж уж точно не новички, поэтому все так быстро и просто. Пусть и безосновательно, если верить озвученным выводам ОЗХО. Но причины, как и логика, только помешали бы эффективно внедрять бесполезные ограничения.
На этот раз под раздачу могут попасть российские военные разведчики, которые, по словам главы МИД Германии Хайко Мааса, якобы причастны к производству боевых отравляющих веществ. А почему, собственно, санкции персональные при таком обвинении? Это же госзаказ должен быть. Или в ЕС считают, что в России всякие яды производят частные конторы? Но участвуют в этом, тем не менее, госслужащие, да еще и разведчики? Опять какая-то несостыковка.
Но главный сюр случился еще в самом начале этой истории. Российские врачи не нашли отравы в анализах Алексея Навального, а немецкие якобы нашли (причем не гражданские из клиники "Шарите", а военные из Бундесвера). Но России результаты не передали, хотя блогер не их гражданин и вообще-то должны были. Требуют возбудить дело, а основания – те самые анализы – не предоставляют, поэтому дело и не заводят. И откуда здесь намеренное игнорирование и злой умысел с российской стороны? Может, оборудование в омской больнице не такое продвинутое, как в Минобороны ФРГ, вот и не выявили. Да и протоколы гражданские, а не военные.
То, что санкции введут, даже не подвергается сомнению. Никаких объективных причин и доводов для этого давно не нужно. Однако важно другое: неадекватность и масштаб политических дрязг отвлекают внимание и буквально замыливают суть - установление истинной причины болезни Алексея Навального, выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ведь похоже, что это уже мало кого волнует.
Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik
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