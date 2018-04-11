В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

• 482 • Аналитика

Ситуация вокруг Сирии накаляется. Как и год назад, есть опасность прямого удара вооруженных сил США по позициям сирийской армии. Вечером 9 апреля Дональд Трамп обещал принять решение по этому вопросу в течение 48 часов. Чтобы это сделать, президент Соединенных Штатов даже отменил свое латиноамериканское турне. Для начала необходимо разобраться в причине очередной эскалации.

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, все дело во внутриполитических противоречиях в Соединенных Штатах:

"Несколько недель назад Трамп заявил, что собирается выводить американские войска из Сирии, после чего подвергся жесточайшей обструкции не только со стороны своих противников, но и сторонников. Они его назвали слабаком. А Маккейн вообще его разнес в пух и прах, сказав, что он показывает свою слабость. Мне кажется, что нынешние события для Трампа - это дешевый, совершенно вероломный, лицемерный способ показать так называемую силу Америки".

Российский Генштаб открыто заявил, что будет сбивать любые ракеты, угрожающие российским военным, а также их носители. По мнению Баранца, США должны отдавать себе отчет, что реакция будет максимально жесткой:

"Мы сейчас как никогда стоим на пороге войны. Вы прекрасно понимаете, если Генеральный штаб сказал, что ударит, а Василий Небензя тоже сказал, что (Россия) ударит, за ним - Шаманов … За этими словами будут реальные действия. А это значит, что будут ответные ракетные удары по тем объектам, с которых американцы собираются делать пуски. А это - война. Сначала, возможно, вот в таком виде, а потом уже нельзя гарантировать, что она не перерастет в ракетно-ядерную".

Политолог Сергей Марков на своей странице в социальных сетях разместил примерный список этапов эскалации между Россией и США в Сирии:

1. Удар по сирийской военным объектам без особых потерь, как после Хан Шейхуна

2. Удар по важным сирийским военным объектам с крупным ущербом армии и технике

3. Удар по сирийским и по иранским войскам

4. Удар по армии и по правительственным зданиям Сирии

5. Удар по армии и правительственным кварталам Сирии так, чтобы убить политическое и военное руководство страны

6. Удар по сирийским базам там, где есть российские советники

7. Удар по российским частным военным кампаниям, типа Вагнер

8. Удар по российским военным средствам ПВО

9. Удар по российским военным базам с целью нанести им максимальный ущерб.

Большинство экспертов склоняется к сценарию годичной давности. Напомним, что в начале апреля 2017 года американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, предварительно предупредив об этом российскую сторону. Урон был нанесен минимальный. Многие тогда говорили о том, что таким образом Трамп пытался снизить давление, оказываемое на него со стороны "партии войны" внутри американского глобалистского истеблишмента.

Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим повторение данного сценария. Сообщения о якобы имевшей место химической атаке на мирных жителей, как и год назад, уже появились в западных СМИ. Однако, по мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, США сейчас не в той форме, чтобы вести серьезную войну:

«Если Трамп не рискнул ударить по Северной Корее, я не думаю, что он готов ударить по Дамаску, там, где находятся российские офицеры, о чем его уже предупредили. Конечно, по чему-то они могут и ударить. Как ударили по Шайрату, предупредив нас заранее, чтобы мы оттуда ушли и улетели самолеты. Но сейчас, после того, как мы сказали, что будем сбивать и наносить удары по носителям этих ракет, то такой вариант уже не пройдет».

Андрей Афанасьев

Источник