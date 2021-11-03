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В эстонском Тарту приняли план ликвидации русских школ

03 ноября 2021, 01:45  •  67 • В мире
Опыт планируют распространить на всю страну
После муниципальных выборов в эстонском городе Тарту новые городские власти подписали трёхсторонний договор между Партией реформ, партией Isamaa и Социал-демократической партией, в котором согласовали план действий на ближайшие четыре года. После долгих переговоров сторонам удалось достигнуть компромисса по спорным вопросам, среди которых одним из главных был вопрос о ликвидации русскоязычного образования в городе, который тесно связан с русской историей и культурой. Этот вопрос стал принципиальным для партии Isamaa, представители которой не соглашались на компромисс, из-за чего переговоры затянулись на две недели.
«В Тарту таких школ мало, мы говорим о двух школах с русским основным языком обучения, где уже сейчас есть предметы на эстонском языке. Полный переход этих школ на эстонский язык обучения за четыре года, безусловно, возможен. Говорилось, что все школы Эстонии в целом могли бы совершить такой переход за семь лет, а ведь там речь шла и о Таллинне, и об Ида-Вирумаа»,
– цитирует эстонское издание ERR кандидата на пост председателя городского собрания Тарту Тыниса Лукаса.
Вынуждены были согласиться с таким решением и представители местного отделения Социал-демократической партии. Четырёхлетний срок для полной ликвидации русскоязычного образования им показался вначале не вполне реальным, однако их быстро убедили в том, что нет ничего невозможного при большом желании. И если в правительстве планируют уничтожать русскоязычное образование за десять лет, то в Тарту решили план перевыполнить. Заметим, в городе, где каждый седьмой житель – русский.
Основателем Тарту считается Ярослав Мудрый, это по его приказу была построена крепость Юрьев. А гордость Эстонии Тартуский университет был построен и открыт в 1802 году по указу русского царя Александра I. В этом университете в разные годы учились многие выдающиеся русские учёные и писатели. Однако исторические факты не смутили власти города, они даже пообещали ученикам русских школ поддержку за счёт городского бюджета. В чём будет выражаться подобная поддержка, не уточнялось.
Послабление сделали только для детей с особыми потребностями, им разрешили учиться на родном языке.
Подписав трёхстороннее соглашение, городские власти уже сегодня планируют со временем расширить тартуский опыт по ликвидации русских школ и на другие эстонские города, в частности на столицу Эстонии Таллинн.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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