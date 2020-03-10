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В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"

10 марта 2020, 03:35  •  28 • Политика
Отсутствие приглашения президента Эстонии на празднование Дня Победы от Москвы вызвало истерику в Таллине. В ответ экономист Михаил Делягин напомнил о "политических блохах" и посоветовал вызвать в Эстонию санитаров.
Российская сторона якобы не намерена приглашать на празднование Дня Победы в Москве президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Эта информация вызвала настоящую истерику в Таллине. Ситуацию в соцсетях прокомментировал экономист и публицист Михаил Делягин.
В качестве причины отсутствия приглашения эстонские СМИ называют расхождения стран по трактовке итогов Второй мировой войны. Страны Балтии, Польша и ряд других государств пошли по пути фальсификации истории, пытаясь выставить СССР в роли агрессора на уровне гитлеровской Германии. Однако президент России Владимир Путин жёстко выступил против подобной политики.
Как пояснил Делягин, никому в голову не могло прийти приглашать в Москву "политическую блоху", под которой он понимает президента Эстонии.
"К вопросу о журналистах - отвешивать оплеухи блохам? Господи, их же просто давят. Или травят, в крайнем случае. А с президентом Эстонии должны общаться или заместитель отдела МИДа - по уровню её страны, или санитар - по её личному уровню", - заявил эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.
"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.
Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Telegram-канал DELYAGIN's specia/Telegram

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