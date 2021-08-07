В Эстонии заранее разрешили применять силу к мигрантам

Страна подготовилась – приняты законы, разрешающие применять оружие к нарушителям границы

Глава МВД Эстонии Кристьян Яани и министр госуправления Яак Ааб (оба представители Центристской партии) рассказали журналистам, что Эстония вполне готова к миграционному кризису на границе, аналогичному тому, что происходит сегодня в Литве.

По словам Кристьяна Яани, в Департаменте полиции уже готовы три плана действий, каждый из которых разработан в зависимости от ситуации на границе. Причём самой экстремальной будет ситуация, при которой потребуется закрыть границу с Латвией.

Планы эти уже утверждены правительством. Глава МВД считает, что Эстонии повезло в этом отношении, у неё есть время подготовиться к миграционному кризису, имея перед собой пример Литвы.

«Нас этим застать врасплох не получится. Мы сделали все необходимые приготовления; соответствующие структуры проанализировали все возможные ситуации»,

– рассказал журналистам и министр госуправления Яак Ааб.

И хотя сегодня обстановка на государственной границе вполне спокойная, а с начала года было всего три попытки её нелегального пересечения, пограничники готовы к тому, что сегодня происходит в Литве.

Во-первых, начато обустройство границы, ведь ранее укреплению границы с Латвией не придавали значения. В настоящее время возводится ограждение, которое сложно будет преодолеть, в Таллине возлагают на него очень большие надежды.

«Помимо физического барьера, большую роль в безопасности границы начнут играть мониторинговая техника и прочее оборудование, при поддержке которого попытки незаконного пересечения границы можно выявлять до того, как кто-то вообще успеет перелезть через ограждение или сквозь него»,

– пояснил глава МВД

Ну и самое главное – пограничники Эстонии уже сегодня получили разрешение на применение силы и спецсредств, «таких как огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры, использование которых регулируется законом».

Однако в Эстонии всё ещё действует международное право, по которому человека, который просит политического убежища, нельзя отправить назад в страну, где ему угрожает опасность. Поэтому в Таллине решили – если человек проходит границу в установленном месте на КПП и предоставляет просьбу о защите, Эстония рассмотрит такие заявления. Если же кто-то будет пытаться пересечь границу в неположенном месте, то его будут рассматривать как нарушителя закона, к которому можно применить «силу и принуждение».

Да и парламент очень во время принял ряд поправок в законодательство для того, чтобы остановить массовую миграцию – теперь всех нелегалов можно содержать во временном заключении, пока будет решаться их судьба. Причём будет рассматриваться не судьба каждого отдельного мигранта, а оптом – сразу всех выловленных нелегалов.