Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
Главная / Политика

В Эстонии запаниковали из-за "атаки России"

23 января 2021, 11:05  •  105 • Политика
Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военный генерал требует финансирования, чтобы подготовиться к затяжному противостоянию
Эстонские власти должны увеличить расходы на оборону страны до 6,5 % от общего ВВП. Это необходимо, чтобы быть способными выстоять при длительной "атаке со стороны России", считает командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Однако он отметил, что маловероятно в стране смогут увеличить этот бюджет.
Херем заявил, что Россия является самой большой угрозой в мире.
"Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико", – приводит его слова РИА "Новости".
Генерал указал, что для Эстонии сейчас правильным стратегическим решением станет поддержка боеготовности действующих подразделений. Но для отражения военного нападения потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать ни на одно из государств-членов Альянса. Тем не менее, в ряде стран продолжают готовится к российским нападениям, наращивая военную мощь. Некоторое время назад представители НАТО открыто заявили, что собираются увеличить военное присутствие в Черном море, неподалеку от российских границ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
23 января 2021, 07:25
МИД России предупредил посольство США: Объявление "похода на Кремль" не осталось незамеченным
23 января 2021, 03:45
В Госдуме оправдались за голосование "с того света": "Больше этого не повторится"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
17 января 2021, 10:15
Почему Украина еще жива: ее спасает живой товар
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.