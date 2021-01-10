Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто сп...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / Политика

В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию

10 января 2021, 15:05  •  134 • Политика
В Эстонии заговорили о присоединении к России. С такой идеей выступили представители оппозиции. Премьер-министр Юри Ратас стал спешно цитировать Конституцию.
Урмас Круузе и ещё два депутата от оппозиционной Партии реформ поинтересовались: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?" Так была сформулирована поправка к законопроекту по референдуму о браке.
Когда в Эстонии заговорили о присоединении к России, премьер-министр на своей странице в Facebook стал спешно цитировать Конституцию. Юри Ратас напомнил, что в первом же параграфе главного закона страны закреплены независимость и суверенность Демократической Республики Эстонии. Он отметил, что носителем высшей государственной власти является народ.
Впрочем, оппозиционные политики почти сразу же передумали по поводу присоединения Эстонии к России. Круузе заявил, что поправка к законопроекту им уже отозвана, так как является "неподобающей". Газета Postimees приводит его объяснение: фраза должна была привлечь внимание к абсурдной ситуации, когда в стране собираются провести референдум о браке.
Политический скандал разгорелся из-за намерения рийгикогу (эстонского парламента) провести в стране общенациональное голосование. Граждане должны высказаться, согласны ли они с тем, что брак - это союз исключительно мужчины и женщины. За идею референдума высказался 51 депутат, остальные 48 человек выступили против.
На 13 января запланировано второе чтение законопроекта о референдуме. Оппозиция совершает попытки его сорвать. Уже подано примерно 9,4 тысячи поправок, которые к теме голосования и брака вообще отношения не имеют. Так несогласные с инициативой правящей верхушки стремятся блокировать работу парламента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
10 января 2021, 00:25
"Абсолютное безумие!": Big Tech устроили "варфоломеевскую ночь", Трамп-младший не сдержался
10 января 2021, 11:25
Акции падают, люди бегут. Фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды после бана Трампа
10 января 2021, 00:25
"Русский след" оборвался? Задержанная у Капитолия русскоговорящая женщина связана с Молдавией
10 января 2021, 00:25
Новая холодная война? Пушков рассказал, как Байден будет выстраивать политику с Россией и Китаем
10 января 2021, 08:40
Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2021 год
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.