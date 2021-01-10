В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию

Урмас Круузе и ещё два депутата от оппозиционной Партии реформ поинтересовались: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?" Так была сформулирована поправка к законопроекту по референдуму о браке.

Когда в Эстонии заговорили о присоединении к России, премьер-министр на своей странице в Facebook стал спешно цитировать Конституцию. Юри Ратас напомнил, что в первом же параграфе главного закона страны закреплены независимость и суверенность Демократической Республики Эстонии. Он отметил, что носителем высшей государственной власти является народ.

Впрочем, оппозиционные политики почти сразу же передумали по поводу присоединения Эстонии к России. Круузе заявил, что поправка к законопроекту им уже отозвана, так как является "неподобающей". Газета Postimees приводит его объяснение: фраза должна была привлечь внимание к абсурдной ситуации, когда в стране собираются провести референдум о браке.

Политический скандал разгорелся из-за намерения рийгикогу (эстонского парламента) провести в стране общенациональное голосование. Граждане должны высказаться, согласны ли они с тем, что брак - это союз исключительно мужчины и женщины. За идею референдума высказался 51 депутат, остальные 48 человек выступили против.

На 13 января запланировано второе чтение законопроекта о референдуме. Оппозиция совершает попытки его сорвать. Уже подано примерно 9,4 тысячи поправок, которые к теме голосования и брака вообще отношения не имеют. Так несогласные с инициативой правящей верхушки стремятся блокировать работу парламента.