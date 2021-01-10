В Эстонии задумались о присоединении страны к России

Юри Ратас. Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

С таким предложением выступили оппозиционеры

Депутаты Эстонии, представляющие оппозицию, выступили с предложением добавить в референдум вопрос о том, стоит ли стране стать частью РФ. После этого в Таллине разразился скандал.

Премьер-министр прибалтийской страны Юри Ратас пришел в ярость от идеи коллег. Глава правительства Эстонии отметил в "Фейсбук", что вопрос независимости его государства не может обсуждаться, а он порицает инициативу политиков.

Депутаты Партии реформ задумали вынести вопрос "Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?" на местное "Государственное собрание" (Рийгикогу).

Премьер-министр Эстонии обратился к другим чиновникам с призывом поступить так же, как и он, то есть подвергнуть критике эту идею.

Как пишет РИА "Новости", подобную инициативу выдвинули, чтобы показать, насколько нелепы вопросы всего голосования. Ведь ни на один из них невозможно ответить "да". Оппозиционеры в результате отозвали свое предложение.

Скандал возник из-за законопроекта о референдуме. Эстония хочет вынести на обсуждение вопрос, является ли брак союзом лишь между мужчиной и женщиной. Часть парламента поддержала такое решение, оппозиционеры же пригрозили предложить столько поправок к проекту, чтобы орган не смог работать.

К слову, в комментариях к посту Ратаса многие эстонские пользователи Сети посмеялись над ним. Некоторые возмущались действиями правительства, отмечая, что его давно пора отправить в отставку. Другие интересовались, почему не дать народу решить этот вопрос, раз в стране демократия, как утверждает власть.