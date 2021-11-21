В Эстонии возмущены – мнение стран Балтии игнорируют в ЕС

В Таллинне пригрозили заблокировать работу Европарламента

Телефонные переговоры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко произвели неизгладимое впечатление на политиков стран Балтии, воспринявших это как предательство всей Восточной Европы со стороны Евросоюза. Больше всего задел прибалтийских политиков тот факт, что с ними предварительно никто из Брюсселя не посоветовался и не спросил их согласия на ведение каких-либо переговоров с Лукашенко, которого Литва, Латвия и Эстония не желают признавать президентом Белоруссии. Кроме того, не посоветовались даже с Польшей, хотя речь шла о ситуации на польских границах, заявил в интервью эстонской телерадиокомпании ERR экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, призывая отстаивать польские интересы.

«К сожалению, мы видим, что с такими государствами, как наши, то есть с Восточной Европой, своими партнёрами по ЕС, просто не считаются. Особенно в последние годы, хотя полное игнорирование стран, расположенных к востоку, происходит ещё дольше, словно бы мы всегда являлись второстепенными государствами. Я не знаю, почему так делается, но это плохо закончится»,

– цитирует Ильвеса ERR.

Конечно же, плохо закончится для Евросоюза, уточнил он. Потому что, во-первых, восточноевропейских стран много, территория у них большая и населения достаточно. И если эти страны разозлить (чем и занимается в последнее время Брюссель, по мнению Ильвеса), они начнут блокировать все принятые решения Европарламента и Евросовета, что приведёт к хаосу в ЕС. Потому что, считает экс-президент, свой протест страны Восточной Европы по-другому выразить не смогут.

«Что ещё нам остаётся, если с нами вообще не говорят, и когда одно государство решает, что мы поступим именно так, без консультаций с другими странами в ЕС»,

– отметил экс-президент Эстонии.

Он также уверен в том, что Ангела Меркель решилась на беседу с Лукашенко лишь потому, что ранее произошла встреча американского президента Джо Байдена с президентом российским Владимиром Путиным, после чего коллективный Запад задумался о налаживании отношений с Россией.

После этого интервью журналисты ERR обратились к пресс-секретарю Европейской комиссии Эрику Мамеру с вопросом, получила ли Ангела Меркель мандат представлять Евросоюз в телефонных беседах с Александром Лукашенко.

«Государства-члены ЕС могут поддерживать двусторонние контакты с кем бы то ни было, что является абсолютно нормальной дипломатической практикой»,

– ответил Мамер.

О том, что предварительно следует посоветоваться со странами Балтии, пресс-секретарь не вспомнил.