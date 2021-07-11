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В Эстонии вновь вспомнили о территориальных претензиях к России

11 июля 2021, 13:15  •  141 • В мире
Накануне президентских выборов в Эстонии всё больше громких заявлений
Эстония готовится к будущим президентским выборам – Консервативная народная партия (EKRE) утвердила своего официального кандидата в президенты, им стал Хенн Пыллуаас, бывший спикер парламента, который тут же и отметился некоторыми достаточно скандальными заявлениями.
Прежде всего, в своей программной речи он объявил о том, что Эстонии нужен новый президент, который будет думать в первую очередь о стране.
«Нам нужен президент, обращённый лицом к народу. Такой, который не раскалывает, а стремится снижать напряжение в обществе, пытается собрать за одним столом разные мнения и найти объединяющий всех фундамент. Чтобы мы смогли вместе идти дальше»,
– цитирует кандидата в президенты эстонское интернет-издание ERR.
Раскритиковал Пыллуаас и сокращение оборонных трат, и планы правительства Эстонии по подписанию пограничного договора с Россией. Он уверен – договор не нужен, поскольку согласно международному праву действует договор, заключённый 101 год назад – Тартуский мирный договор. А в нём указаны и государственные границы Эстонии, причём они отличаются от тех границ, которые существуют в настоящее время.
В своей программной речи политик пообещал потребовать от России возврата территорий, которые более ста лет назад принадлежали Эстонии – в этом он видит свою главную задачу на посту президента.
Следующий пункт его программы – отказ от либеральной иммиграционной политики, которую он сравнивает с оккупацией страны.
«В прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничения, приехало более 16 тысяч мигрантов. По данным Департамента полиции и пограничной охраны, в этом году число соискателей вида на жительство может превысить 30 тысяч. Это приведёт к тому, что доля эстонского языка и эстонцев в стране сократится. Если мы хотим выжить, нужно добиться, чтобы сюда приезжала только высокоспециализированная и необходимая иностранная рабочая сила»,
– уверен кандидат, забывая о том, что сами эстонцы не желают работать не только на полях, многие вообще не желают работать, живя на пособие.
По Тартускому мирному договору Эстонии отходил Печорский район Псковской области и территории на правом берегу Нарвы, ныне это Ленинградская область. Эти территории были возвращены в состав РСФСР в 1944 году.
В настоящее время между Эстонией и Россией не существует границы, которая была бы юридически оформлена. В 2005 году Россия подписала договор о границе, однако Таллин при ратификации документа в одностороннем порядке изменил текст документа, включив в него упоминание о Тартуском мирном договоре и о территориях, которые в Эстонии считают своими, после чего Москва отозвала свою подпись. В 2014 году стороны подписали новое соглашение, однако оно до сих пор не ратифицировано. И, по мнению кандидата от радикальной партии, ратифицировать новый договор не следует, так как там говорится о том, что между сторонами нет территориальных претензий.
В Москве признают Тартуский мирный договор исключительно как исторический документ по той простой причине, что современная Эстония является юридически правопреемницей Эстонской ССР.
Кроме того, Эстонии напомнили – страну приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий.
Выборы президента в Эстонии начинаются 10 августа и будут проходить в несколько этапов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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