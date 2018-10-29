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В Эстонии в два раза выросло число приехавших на заработки украинцев

29 октября 2018, 21:54  •  19 • Украина
В Эстонии число украинцев, получивших разрешение на краткосрочную работу и срочный вид на жительство в 2018 году, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом и в десять раз, если сравнивать с 2014 годом.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября нынешнего года необходимые документы и разрешения получили более 12 тыс. граждан Украины.

Уточняется, что при этом число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, не уменьшилось.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал НСН заявление Климкина. 

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