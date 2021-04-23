В Эстонии увидели угрозу в украинских работниках

Украинские трудовые мигранты не оправдали надежд эстонских националистов

В Эстонии уверены – угроза для национальной идентичности эстонцев исходит не только от соседней России и собственного русскоязычного населения – не меньшую угрозу представляют и украинские заробитчане, которых с каждым годом становится в стране всё больше.

Советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк не может понять, как так получается – на эстонских предприятиях и стройках присутствуют эстонские руководители, украинские работники и русский язык общения.

«Влияние на эстонское общество оказывается ежедневно!»,

– возмущён Кукк.

По его словам, в Эстонии уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы приезжают с семьями и собираются остаться в Эстонии надолго, если не навсегда. Кукк уверен – ещё немного, и эстонский язык будет забыт. И виноваты в этом украинские трудовые мигранты. Хорошо бы запретить им говорить по-русски, мечтает советник.

«Теперь каждый либерал говорит, что общаться на родном языке – это нормально. Но таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русским. Многие, особенно фермеры, говорят, что нам всё ещё нужны эти трудовые мигранты. Но не жалуйтесь потом, что мы живём посреди русского языка»,

– цитирует Кукка национальный консервативный портал Uued Uudised.

Украинские трудовые мигранты не оправдали надежд эстонских националистов, рассчитывающих обрести в них единомышленников по русофобии. Как оказалось, большинство граждан Украины не владеют английским, зато русский язык них является родным.

А основатель консервативной партии EKRE экс-глава МВД Эстонии Март Хельме даже сделал вывод – все приехавшие в страну не являются «настоящими украинцами», это русскоязычные жители Восточной Украины.

Но в Таллине нашли решение этой проблемы и выпустили учебник «Розмовляємо естонською. Räägime eesti keelt» – для обучения эстонскому языку украинцев. Учебник познакомит трудовых мигрантов из Украины с базовой структурой, основами грамматики и лексики эстонского языка.

«Украинцы являются вторым по величине меньшинством в Эстонии, они задействованы во многих сферах экономики, и помощь в обучении эстонскому языку на базе украинского определённо необходима»,

– говорит соавтор учебника Хейнике Хейнсоо.

Она уверена – теперь приехавшие на работу в Эстонию украинские заробитчане по вечерам после работы будут учить эстонский язык, и откажутся навсегда от использования русского языка. После чего угроза «Русского мира» отступит.