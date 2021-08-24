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В Эстонии установили очередной памятник нацистам

24 августа 2021, 15:20  •  128 • Война
Героизация нацистских преступников происходит на государственном уровне
Эстония продолжает героизацию нацистских преступников на государственном уровне. Так, Союз бывших «лесных братьев» вместе с обществом «Сломанный василёк» устроили торжественную церемонию по поводу открытия памятника в деревне Хюти Выруского уезда. Памятник открывали в присутствии официальных лиц – депутата Рийгикогу (парламент Эстонии), представителей администрации волости, эстонского института памяти и военного музея. Все они не считают позором почтить память нацистских пособников.
«Памятник эстонским лесным братьям и их сторонникам является увеличенной копией деревянной скульптуры, сделанной лесным братом Хуго Стурмом в 1946 году. Три лесных брата несут на руках держащую цветочный венок и эстонский флаг женщину. Скульптура и мемориальные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалеку от Мынисте, на территории мемориального комплекса «Эстонский дом»,
– пишет эстонское интернет-издание ERR.
Всего год назад на эстонском острове Сааремаа также был поставлен памятник подобному «борцу за свободу» по имени Ильмар Илп. Тогда тоже никого из государственных лиц не смутили факты биографии этого «борца», который, по сути, был главой банды, орудовавшей на этом острове вплоть до лета 1950 года. Илп и его банда, также как и остальные «лесные братья», занимались тем, что убивали местных жителей, предпочитая «сражаться» не с военными Красной армии, а с мирными жителями, если подозревали их в сотрудничестве с советской властью. За два года (с 1944 по 1946 г.) «борцы за свободу» Эстонии убили пять офицеров Красной армии и 456 гражданских лиц.
Посольство Российской Федерации в Эстонии в понедельник, 23 августа, выступило с заявлением, в котором осудило героизацию нацистских бандитов и убийц.
«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев – спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной Армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей. Напомним, что по предложению России Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Действия же тех, кто пытается героизировать нацистских пособников, ничего кроме решительного осуждения не заслуживают»,
– говорится в заявлении посольства РФ в связи с прошедшей церемонией открытия памятника бывшим «лесным братьям».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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