В Эстонии требуют прекратить переговоры с Россией о ратификации границы

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В стране возлагают надежды на строительство защитной стены

Любые консультации с Москвой по ратификации договора о границе является безответственными в условиях исходящих со стороны России угроз. Такое заявление сделали представители оппозиционной парламенткой партии "Отечество" правительству Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости".

В условиях сложившегося миграционного кризиса на границах Латвии, Литвы и Польши возникла ситуация, которая требует от действующих представителей власти отказаться от ратификации, считают оппозиционеры.

"Совет уполномоченных партии выразил убеждение, что продолжение переговоров на тему ратификации договора о границе является безответственным и говорит о недооценке опасности, исходящей от Российской Федерации", – заявили партийцы.

Одновременно с этим они настояли на необходимости ускорить строительство забора и установки систем наблюдения на границе с Россией.

Согласно установленному плану, все работы должны завершиться в 2026 году. Однако в "Отечестве" уверены, что справиться можно значительно быстрей. Председатель партии Хелера-Валдора Сеэдера указал, что поступления в госбюджет сейчас хорошие, поэтому строительство ограждений можно сделать приоритетом, выделив дополнительно несколько десятков миллионов евро.

Напомним, сейчас между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы. Все взаимодействия осуществляются на основе договора от 2014 года, которых до сих пор не ратифицировали парламенты обеих стран.