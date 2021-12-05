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В Эстонии требуют прекратить переговоры с Россией о ратификации границы

05 декабря 2021, 19:05  •  206 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В стране возлагают надежды на строительство защитной стены
Любые консультации с Москвой по ратификации договора о границе является безответственными в условиях исходящих со стороны России угроз. Такое заявление сделали представители оппозиционной парламенткой партии "Отечество" правительству Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости". 
В условиях сложившегося миграционного кризиса на границах Латвии, Литвы и Польши возникла ситуация, которая требует от действующих представителей власти отказаться от ратификации, считают оппозиционеры. 
"Совет уполномоченных партии выразил убеждение, что продолжение переговоров на тему ратификации договора о границе является безответственным и говорит о недооценке опасности, исходящей от Российской Федерации", – заявили партийцы.
Одновременно с этим они настояли на необходимости ускорить строительство забора и установки систем наблюдения на границе с Россией. 
Согласно установленному плану, все работы должны завершиться в 2026 году. Однако в "Отечестве" уверены, что справиться можно значительно быстрей. Председатель партии Хелера-Валдора Сеэдера указал, что поступления в госбюджет сейчас хорошие, поэтому строительство ограждений можно сделать приоритетом, выделив дополнительно несколько десятков миллионов евро. 
Напомним, сейчас между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы. Все взаимодействия осуществляются на основе договора от 2014 года, которых до сих пор не ратифицировали парламенты обеих стран. 

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