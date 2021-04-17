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В Эстонии собирают подписи за выход из Евросоюза

17 апреля 2021, 12:30  •  164 • В мире
«В составе ЕС у Эстонии ограничены права на принятие самостоятельных решений»
В Эстонии идёт сбор подписей под петицией о выходе страны из Евросоюза. Инициатором выступает Национал-консервативная партия EKRE.
Если петиция наберёт тысячу голосов, то вопрос будет вынесен на обсуждение парламента Эстонии – Рийгикогу.
Необходимо отметить, что петиция набрала уже более полутора тысяч голосов.
По мнению автора петиции, активиста партии EKRE Кенно Пыльтсама, референдум 2003 года, на котором решался вопрос о вступлении Эстонии в ЕС следует считать недействительным. У Пыльтсама есть данные, согласно которым членство Эстонии в Евросоюзе поддержало тогда менее половины граждан страны, поэтому необходимо провести новый референдум.
«Народ должен решить на референдуме, продолжит ли Эстония членство в ЕС или восстановит свой суверенитет, каким он был до 1 мая 2004 года. И, наконец, референдум был бы естественной частью классической демократии, а не тем, что мы называем «репрезентацией» демократии, которая, по сути, демократию убивает»,
– говорится в петиции.
Ранее о том же заявлял и экс-глава МВД Эстонии и основатель партии EKRE Март Хельме. По его мнению, находясь в составе Евросоюза, у народа Эстонии ограничены права на принятие самостоятельных решений.
«Хочу подчеркнуть: ни я, ни абсолютное большинство членов нашей партии не против ЕС как сообщества национальных государств и как экономического сообщества. Мы против ЕС как федеративного государства, мы против Еврокомиссии как европейского правительства, мы против общих европейских налогов и против установления общей европейской политической идеологии»,
– заявил Хельме в интервью ERR.
Однако экс-министр не может ответить на вопрос, какой должен быть Евросоюз, в котором эстонцы были бы счастливы и всем довольны и где Эстония могла бы принимать решения самостоятельно.
Больше всего Хельме не нравится идея ввести общеевропейские налоги, а также существование Еврокомиссии, которая играет роль единого европейского правительства. Для осуществления инициативы EKRE Март Хельме планирует создать парламентскую группу, которая и займётся подготовкой референдума.
«Я уже предвижу обвинения в том, что мы «приспешники Кремля» и что Эстонии остаётся только выбирать между Европой и Россией, потому что она не может быть одна»,
– отметил основатель партии EKRE.
Однако эстонский экономист, ректор Института экономики и управления Ханон Барабанер напомнил, что в современном мире не может быть «абсолютной независимости», по крайней мере у маленьких государств, таких как Эстония. Другое дело, что Таллин может потребовать увеличить свою долю самостоятельности, но не более.
Между тем Хельме уверен, что инициатива его партии найдёт поддержку в эстонском обществе, хотя и признаёт – сторонников ЕС слишком много.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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