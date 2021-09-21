Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
Главная / Политика

В Эстонии разогрелся скандал из-за агитации на русском языке

21 сентября 2021, 16:10  •  147 • Политика
Фото: Mihkel Maripuu / imago stock&people / www.globallookpress.com
Профильный департамент страны возмущен до предела
В эстонском государстве произошел весьма любопытный случай. Местная Консервативная народная партия решила на время отказаться от своей ярой антироссийской риторики. Политики разместили в Нарве агитационный материал в рамках предвыборной кампании на русском языке.
Судя по всему, ушлые государственные деятели посчитали, что для получения голосов избирателей любые методы хороши. При этом именно EKRE славится своими уничижительными заявлениями по поводу русскоязычного населения Эстонии. Раньше они наотрез отказывались переводить свои агитки на русский язык. Депутаты подчеркивали, что все проживающие на территории эстонского государства обязаны знать местный язык.
Однако в преддверии выборов партия решила пойти на хитрость. Вероятно, агитацией на русском они хотят повысить свои шансы на успех в голосовании. Стоит отметить, что такие действия вызвали много вопросов у языкового департамента Эстонии. В ведомстве уже попросили лидера партии объясниться.
Сообщается, что представители EKRE привлекали потенциальных избирателей, разъезжая по Нарве на машине, разукрашенной в партийные цвета и с надписями на русском языке. Таким образом русскоязычное население призывали отдавать свои голоса за эту политсилу.
Политикам напомнили, что по местным законам все агитационные материалы должны быть строго на эстонском языке. Теперь от депутатов ждут объяснения.
Стоит отметить, что и на внешнем поле Таллин постоянно позволяет себе антироссийские выпады. Недавно в МИД РФ пообещали расквитаться с Эстонией за антироссийскую деятельность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





147
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" –...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.