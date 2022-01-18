В Эстонии "разоблачили" Россию: Москва приготовила для НАТО "ловушку"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила по телефону со своим коллегой из Польши Матеушем Моравецким варианты противостояния росту военной активности России и обеспечения европейской безопасности.

По мнению эстонского политика, требования России гарантий безопасности от НАТО – это "расставленная ловушка", которая способна уничтожить нынешнюю архитектуру безопасности в ЕС. Каллас назвала действия Кремля "вымогательством". Об этом информирует пресс-служба правительства республики.

Эстонский политик в очередной раз заявила о признаках якобы нарастающей военной угрозе России в адрес Украины. Однако, она не уточнила, какие конкретно признаки вызывают опасения у Европы. Главным методом противодействия мнимой русской агрессии Каллас назвала санкции.

Ранее "Первый русский" рассказывал, что пересмотр политики безопасности в Евросоюзе допустил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.