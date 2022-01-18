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В Эстонии "разоблачили" Россию: Москва приготовила для НАТО "ловушку"
18 января 2022, 04:25 • 61 • Политика
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила по телефону со своим коллегой из Польши Матеушем Моравецким варианты противостояния росту военной активности России и обеспечения европейской безопасности.
По мнению эстонского политика, требования России гарантий безопасности от НАТО – это "расставленная ловушка", которая способна уничтожить нынешнюю архитектуру безопасности в ЕС. Каллас назвала действия Кремля "вымогательством". Об этом информирует пресс-служба правительства республики.
Эстонский политик в очередной раз заявила о признаках якобы нарастающей военной угрозе России в адрес Украины. Однако, она не уточнила, какие конкретно признаки вызывают опасения у Европы. Главным методом противодействия мнимой русской агрессии Каллас назвала санкции.
Ранее "Первый русский" рассказывал, что пересмотр политики безопасности в Евросоюзе допустил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
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