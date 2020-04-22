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В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
22 апреля 2020, 07:10 • 257 • В мире
Конгресс украинцев в Эстонии пожаловался на учебник английского языка, в котором на карте Европы Крым изображён российской территорией. Министерство образования страны уже распорядилось заменить "неполиткорректные учебники", но журналист Армен Гаспарян сомневается, что на это найдутся деньги. Он выразил сомнение, что "кастрюльный конгресс" украинцев может выступить спонсором.
В Эстонии дети учили английский язык по учебнику, в котором на карте Европы Крым изображён российской территорией, пишет BaltNews. "Крамолу" обнаружил Конгресс украинцев Эстонии и сообщил об этом в Министерство образования.
В эстонском ведомстве распорядились заменить "неполиткорректные" учебники. Однако российский журналист Армен Гаспарян считает, что вряд ли Эстония найдёт деньги на эти цели.
"Сомневаюсь, что "кастрюльный" конгресс - объединение украинцев Эстонии - готов это дело проспонсировать. А Европейский Союз, насколько я знаю, сейчас тоже не горит желанием выделять кому-то деньги, потому что самим не до жиру", - прокомментировал Гаспарян.
Между тем, известно, что эстонские школьники пользуются этими учебниками с 2018 года.
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