В Эстонии дети учили английский язык по учебнику, в котором на карте Европы Крым изображён российской территорией, пишет BaltNews. "Крамолу" обнаружил Конгресс украинцев Эстонии и сообщил об этом в Министерство образования.

В эстонском ведомстве распорядились заменить "неполиткорректные" учебники. Однако российский журналист Армен Гаспарян считает, что вряд ли Эстония найдёт деньги на эти цели.

"Сомневаюсь, что "кастрюльный" конгресс - объединение украинцев Эстонии - готов это дело проспонсировать. А Европейский Союз, насколько я знаю, сейчас тоже не горит желанием выделять кому-то деньги, потому что самим не до жиру", - прокомментировал Гаспарян.

Между тем, известно, что эстонские школьники пользуются этими учебниками с 2018 года.