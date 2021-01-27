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В Эстонии приступило к работе новое правительство

27 января 2021, 02:10  •  74 • В мире
В правительственной программе прописано обещание отстаивать права национальных меньшинств
В Эстонии утверждено новое правительство, сформированное Партией реформ и Центристской партией. С восходом солнца во вторник, 26 января, члены нового правительства принесли присягу и приступили к работе. Отмечается, что 14 министерских портфелей поделены поровну между двумя партиями.
Накануне представители двух партий подписали коалиционный договор, согласно которому «правительство обещает бороться с распространением коронавируса, сокращать социальное, экономическое и региональное неравенство, выделять больше ресурсов на пропаганду здорового образа жизни, решать проблему нехватки специалистов и уменьшать гендерный разрыв в оплате труда».
Также новая коалиция пообещала «отстаивать права всех жителей Эстонии, включая меньшинства». Однако в сфере образования будет уделяться внимание только образованию на эстонском языке, об образовании на других языках в программе правительства ничего не сказано.
В сфере внешней политики ничего не меняется – дальнейшее укрепление сотрудничества с Евросоюзом и НАТО с одной стороны и продолжение укрепления восточной границы со строительством стены на границе – с другой.
На формирование нового правительства и подготовки его программы ушло всего десять дней, что рекордно мало – предыдущему правительству понадобился для этого месяц. Однако политологи отмечают, что в программном документе нового правительства нет никакой конкретики, одни общие слова.
По мнению же политолога Пеэтера Тайма, причиной такой правительственной программы стала не нехватка времени, а необходимость избавиться от представителей радикальной партии EKRE.
«Ради того, чтобы EKRE больше не было в правительстве и не было в коалиции, а оставалась бы в нашем парламенте в оппозиции, центристы и реформисты пошли на компромисс. И выражением такого компромисса стало это ни о чем не говорящее коалиционное соглашение. И второй момент, который я тоже считаю немаловажным, который прячется за этим ни о чем не говорящим коалиционном договором, – это предстоящие выборы. Цель у реформистов и центристов ясная – выйти как можно более популярными на выборы, а это значит, что ничего обещать сейчас нельзя»,
– пояснил журналистам интернет-издания ERR Пеэтер Тайм.
Соб. корр. ФСК
На фото. Церемония присяги правительства началась с восходом солнца, источник – Postimees

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