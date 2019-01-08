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В Эстонии оправдались за плакаты экстремистского толка, разделяющие русских и эстонцев - фото

08 января 2019, 21:39  •  105 • Политика
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев. Ответственность за "провокацию" взяла на себя лидер партии "Эстония 200". Она попыталась оправдаться тем, что таким способом просто хотела привлечь внимание к проблеме.
В Эстонии оправдались за плакаты экстремистского толка, разделяющие русских и эстонцев. Ответственность за них взяла на себя глава партии "Эстония 200" Кристина Каллас, заявившая, что просто хотела привлечь внимание к расколу в эстонском обществе.
Речь идёт о плакатах, появившихся ночью 7 января на автобусных остановках Таллина. Плакаты разделяли остановку на две части: в одной по-эстонски было написано Siin ainult eestlased, что означает "здесь только эстонцы", в другой висели плакаты с надписью по-русски "здесь только русские". Скандальные плакаты вызвали гнев и возмущение в обществе.
Во вторник, 8 января, лидер партии "Эстония 200" Кристина Каллас призналась, что плакаты - это её рук дело. При этом она оправдывается тем, что просто пыталась таким образом обратить внимание на проблему разобщённости эстонского общества. Также она всё же извинилась перед всеми, кого задели или обидели её плакаты.
"Расколотое общество - наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображённого на плакатах не является правдой", - заявила Кристина Каллас.
При этом она не стала упоминать, по чьей же вине в стране сложилась такая проблема. Хотя всем и так очевидно, что правительство Эстонии собственными руками сделало всё, чтобы создать этот раскол. "Экстремистские" плакаты в итоге всё же заменили на более позитивные.

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