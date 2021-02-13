В Эстонии обучение на русском готовы ужать до единственной гимназии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: «Мы хотим унифицировать эстонское образование»

Новое правительство Эстонии, сформированное двумя партиями – Центристской и Партией реформ – в своей программе отметило необходимость продвигать дошкольное обучение на эстонском языке, для чего детские сады получат дополнительное финансирование, а к воспитанию русскоязычных детей привлекут воспитателей-эстонцев. У партий разные взгляды на будущее русскоязычного обучения в стране: если центристы считают, что выбирать язык обучения для ребёнка должны родители, а не политики, то реформаторы настаивают на том, что русскоязычного образования в Эстонии не должно быть. Это единственный вопрос, по которому у партий, сформировавших правительство, нет взаимопонимания. И чем дальше, тем более радикальными и откровенными становятся заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас, главы Партии реформ.

«Мы хотим унифицировать эстонское образование. Мы знаем, что в эстонских школах дети получают более хорошее образование. Но мы хотим, чтобы в обществе хорошее образование получали все. Начнём мы с детских садов – в детском саду дети хорошо впитывают язык. Если они освоят язык в детском саду, то дальше им будет легче в школе. Конечная цель заключается в том, чтобы в Эстонии жили люди, хорошо владеющие эстонским языком, которые могут участвовать в жизни общества и получать хорошие рабочие места, чтобы у нас не возникало сегрегации»,

– рассказала Кая Каллас в интервью программе «Особый взгляд» на Радио 4. Странные взгляды у госпожи Каллас: ведь уничтожение русскоязычного образования – это нарушение прав тех людей, для которых русский – родной. То, о чём вещает премьер-министр, это принудительная ассимиляция, дискриминация. Не слишком ли дорогая цена за то, «чтобы у нас не возникало сегрегации»?

При этом премьер подчеркнула: она говорит о том, что в Эстонии очень важно, чтобы все граждане могли общаться на эстонском языке, ведь «на этом языке говорит миллион человек». По её мнению, через несколько лет отпадёт вообще такое понятие как насильственный перевод русскоязычных школ на эстонский язык. Если дети в детском саду прекрасно выучат эстонский, то они без всяких разговоров пойдут в эстонскую школу, таким образом, многолетняя проблема будет решена, уверена Каллас.

Но вот как быть с такими городами, как, например, Нарва, это третий город в Эстонии по величине, а русскоязычными там являются более 90% населения? В правительстве пока не думали об этом.

На вопрос журналиста, сколько русских школ, по мнению премьера, останется в Эстонии через 15 лет, глава правительства ответила:

«В Эстонии есть Французский лицей, Английский колледж, Немецкая гимназия, в которых углублённо изучают определённый язык и культуру. Я думаю, что могла бы быть и такая же русскоязычная гимназия». Интересно, в той же Нарве преимущественно живут французы, англичане или, может быть, немцы?