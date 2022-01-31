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В Эстонии не стали пояснять причину "огорчительного" инцидента с Россией

31 января 2022, 21:05  •  150 • В мире
В Таллине лишь сообщили, что в МИД страны вызван временный поверенный в делах России.
В МИД Эстонии сообщили о вызове представителя России. Как говорится в сообщении министерства, временному поверенному в делах России вручена нота протеста.
Отмечается, что поводом недовольства эстонской стороны стал некий воздушный инцидент. Прояснять детали иностранные дипломаты не стали.
В сообщении МИД Эстонии лишь говорится, что власти страны считают "это очень прискорбным и серьёзным инцидентом, особенно с учётом того, что подобные нарушения происходили неоднократно".
Как сообщает ТАСС, в Москве пока не прокомментировали утверждения эстонского МИД.

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