В Эстонии не стали пояснять причину "огорчительного" инцидента с Россией

В Таллине лишь сообщили, что в МИД страны вызван временный поверенный в делах России.

В МИД Эстонии сообщили о вызове представителя России. Как говорится в сообщении министерства, временному поверенному в делах России вручена нота протеста.

Отмечается, что поводом недовольства эстонской стороны стал некий воздушный инцидент. Прояснять детали иностранные дипломаты не стали.

В сообщении МИД Эстонии лишь говорится, что власти страны считают "это очень прискорбным и серьёзным инцидентом, особенно с учётом того, что подобные нарушения происходили неоднократно".

Как сообщает ТАСС, в Москве пока не прокомментировали утверждения эстонского МИД.