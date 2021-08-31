В Эстонии не смогли выбрать президента

Выборы с одним кандидатом удивили европейцев и возмутили эстонцев

В понедельник, 30 августа, в Эстонии выбирали нового президента.

Выбирали, но выбрать не смогли. Дело в том, что на пост главы государства был выдвинут всего один кандидат – Алар Карис, которого выдвинули фракции Партии реформ и Центристской партии. А всё потому, что такое ответственное дело, как выборы президента, в Эстонии не могут доверить народу, поэтому главу государства выбирает парламент.

«Спустя 30 лет после падения советской власти Эстонию ждут выборы всего лишь с одним кандидатом»,

– удивляется новостной канал Euronews.

А международное новостное агентство Associated Press (AP) называет такие выборы «беспрецедентной ситуацией после восстановления независимости Эстонии».

Конкуренцию Карису мог бы составить кандидат от оппозиционной партии EKRE Хенн Пыллуаас, однако по сложным эстонским правилам выборов президента, кандидата могут выдвинуть не менее 21 депутата, тогда как фракция EKRE в парламенте насчитывает всего 19 человек.

«Голосование с одним кандидатом вызвало недоумение в стране, несколько политиков пожелали изменения сложной президентской системы. Некоторые эстонцы предложили вообще отказаться от должности главы государства, мотивируя это тем, что страна маленькая, а премьер-министр и так имеет больше политической власти»,

– отмечает Associated Press.

За кандидатуру Кариса отдали свои голоса 63 депутата при необходимом минимуме 68 голосов. Теперь кандидаты в президенты будут выдвигаться заново, и парламент будет снова голосовать во втором туре, а если не получится, то и в третьем.

Пока депутаты в парламенте пытались выбрать президента, под стенами законодательного органа проходил митинг оппозиционной консервативной партии EKRE, требовавшей изменить систему выборов в стране.

Митингующие уверены – президента должен выбирать народ страны, а не сотня депутатов.

«Если мы продолжим понимать демократию как волю народа, то уже одного этого факта будет достаточно, чтобы твёрдо стоять на позициях прямых президентских выборов. А нынешний процесс назначения президента вдобавок щедро предоставляет ещё и дополнительные аргументы в их пользу»,

– заявил депутат от партии EKRE Яак Валге в своём выступлении на митинге.

За изменение системы выборов выступает и Центристская партия Эстонии.

Председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд считает, что «президент, избранный народом, больше понимает ожидания людей, поэтому время, когда президента избирали на уровне партий, должно остаться в прошлом».

Центристы собираются уже в сентябре подать на рассмотрение законопроект об изменении системы выборов.