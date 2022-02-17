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В Эстонии назвали главные угрозы – Россия, Китай, Белоруссия

17 февраля 2022, 12:05  •  200 • В мире
Очередной отчёт эстонской внешней разведки ничем не отличается от прошлогоднего
Каждый год в середине февраля Департамент внешней разведки Эстонии публикует отчёт о существующих угрозах для страны. В этот раз отчёт носит название «Эстония в системе международной безопасности». Главными темами доклада традиционно стали угрозы от России, Белоруссии и Китая. Внешнюю разведку Эстонии, судя по всему, ничего в мире не интересует больше, чем эти три страны – близкие Россия и Беларусь и такой далёкий (но всё равно угрожающий) Китай.
Из 91 страницы доклада 56 страниц посвящено «русской угрозе».
В это трудно поверить, но начинается отчёт с карт, позаимствованных из западных СМИ на тему «Россия вот-вот нападёт на Украину» со стрелочками во все стороны, которые показывают, как именно российская армия будет захватывать украинские города. Всё это оформлено фотографиями российского президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу – в результате получилось больше похоже на «жёлтую прессу», чем на серьёзный отчёт серьёзной организации.
Особое место в докладе уделяется российскому ГРУ – коллегам Департамента внешней разведки Эстонии. В документе подробно рассказывается (со схемами), как русские шпионы ловят в свои сети ничего не подозревающих мирных граждан Эстонии, всё это сопровождается иллюстрацией – матрёшка превращается в злобно смеющийся череп. Вот только военной разведкой в России уже несколько лет занимается не ГРУ, а Главное управление Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации. Так что внешняя разведка Эстонии немного не доработала.
Один из разделов отчёта посвящён гибридной войне, которую Россия ведёт против «цивилизованного» Запада. А ведёт эту войну Россия при помощи собственной вакцины «Спутник V»: все думают, что это борьба с коронавирусом, но в Таллине выяснили – борьба с Западом. Кроме вакцины есть у России ещё одно оружие для войны – это российский газ, который насильно несёт доверчивым европейцам тепло среди зимы. Молдову тоже вспомнили, как злые русские не захотели отдавать даром молдаванам газ, а заставили покупать.
И ещё одно страшное оружие в руках России – это изменение климата, которое почему-то на руку Москве и теперь Россия будет использовать его в своих имперских целях.
Ещё одна угроза маленькой и мирной Эстонии – Белоруссия и её президент Александр Лукашенко, который вместе с Владимиром Путиным строит планы по захвату «демократической» Украины, после чего будет восстановлен Советский Союз, уверяют эстонские разведчики.
Чуть меньше места в отчёте уделяется Китаю, но зловещих красок и на него не пожалели.
Оказывается, китайское посольство в Эстонии занималось тем, что собирало личные адреса электронной почты ничего не подозревающих эстонцев, чтобы «использовать их в случае необходимости» для информационной войны, рассылая по этим адресам пропагандистские публикации.
Всем остальным «мелким» угрозам – террористическим, миграционному кризису, религиозному экстремизму, проблемам наркомании и прочему – посвящено всего 10 последних страниц отчёта. Все эти угрозы не идут ни в какое сравнение с главными – Россией, Китаем и Белоруссией.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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