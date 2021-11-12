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В Эстонии нашли способ разгромить Лукашенко

12 ноября 2021, 22:05  •  178 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Батьку хотят лишить самого необходимого
В последнее время белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко как кость в горле стоит у коллективного Запада. Своенравие Батьки многих не устраивает. Недавно эстонский премьер-министр Кая Каллас объявила, что нашла механизм, который сможет нанести сокрушительный удар по главе белорусов.
Впрочем, стоит отметить, что европейка ничего нового не придумала. Каллас лишь объявила, что западным странам нужно продолжить санкционное давление на так называемый "режим Лукашенко". Именно тогда, по расчетам эстонки, Батька понесет серьезные финансовые потери. Оставшись без денег, он не сможет сохранять стабильность в государстве.
Эстонский премьер-министр добавила, что сделала такие далекоидущие выводы не на пустом месте. Оказалось, европейские разведчики, действующие на территории Белоруссии, отчитались перед высоким начальством об успехах политики рестрикций. Мол, санкционная дубина ударила, куда нужно, и стране нанесен серьезный ущерб.
Каллас рассчитывает, что в один прекрасный день у Лукашенко закончатся деньги, и он уже не сможет оплачивать службу сотрудников правоохранительных органов. Тогда уж от ненавистного белорусского президента удастся избавиться. Такими кровожадными планами эстонка поделилась в беседе с журналистами издания Politico.
К слову, недавно белорусская сторона предложила Европейскому союзу решение миграционного кризиса. В офисе Лукашенко рассказали о готовности к диалогу с западными странами.

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