В Эстонии нашли повод отобрать у Украины безвиз

Эстония хочет отменить безвизовый режим с Украиной из-за огромного количества мигрантов-"заробитчан". Глава МВД Эстонии Март Хельме дал приказ выяснить, можно ли лишить украинцев безвиза.

Примечательно, что отменить безвиз с Украиной эстонский министр пытается под предлогом "защиты от России". Он утверждает, что украинские мигранты являются "троянским конем" Кремля.

"Приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы", - утверждает глава МВД Эстонии.

Он отмечает, что миграционное давление на Эстонию с востока Украины очень сильно, и оно продолжает усиливаться. Министр признает, что полностью отменить безвиз украинцам не получится, но заявляет о праве Эстонии определять, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать в страну, пишет Sputnik.

Напомним, что глава МВД Эстонии уже не первый раз выражает недовольство приезжими с Украины. Ранее он заявлял, что украинские мигранты отбирают у эстонцев работу и что это большая проблема.