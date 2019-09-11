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В Эстонии нашли повод отобрать у Украины безвиз
11 сентября 2019, 21:09 • 131 • Политика
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной из-за огромного количества приезжающих на заработки украинцев.
Эстония хочет отменить безвизовый режим с Украиной из-за огромного количества мигрантов-"заробитчан". Глава МВД Эстонии Март Хельме дал приказ выяснить, можно ли лишить украинцев безвиза.
Примечательно, что отменить безвиз с Украиной эстонский министр пытается под предлогом "защиты от России". Он утверждает, что украинские мигранты являются "троянским конем" Кремля.
Он отмечает, что миграционное давление на Эстонию с востока Украины очень сильно, и оно продолжает усиливаться. Министр признает, что полностью отменить безвиз украинцам не получится, но заявляет о праве Эстонии определять, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать в страну, пишет Sputnik.
Напомним, что глава МВД Эстонии уже не первый раз выражает недовольство приезжими с Украины. Ранее он заявлял, что украинские мигранты отбирают у эстонцев работу и что это большая проблема.
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