В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий с Украины

В Эстонии на металлургическом предприятии в городе Тюри в результате несчастного случая погиб рабочий с Украины. Об этом сообщает Postimees.

45-летний мужчина попал под металлическую деталь весом около 1 т.

В связи с произошедшим организовано расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердила, что в производственном здании было обнаружено тело мужчины.

«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», — сообщила она.

В октябре URA.RU сообщало, что на заводе в Челябинске на рабочего упала металлическая конструкция.