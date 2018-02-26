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В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий с Украины

26 февраля 2018, 12:09  •  121 • Украина
В Эстонии на металлургическом предприятии в городе Тюри в результате несчастного случая погиб рабочий с Украины. Об этом сообщает Postimees.
 
© Pixabay
 

45-летний мужчина попал под металлическую деталь весом около 1 т. 

В связи с произошедшим организовано расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердила, что в производственном здании было обнаружено тело мужчины. 

«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», — сообщила она. 

В октябре URA.RU сообщало, что на заводе в Челябинске на рабочего упала металлическая конструкция. 

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