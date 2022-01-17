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В Эстонии хотят разместить тысячи солдат НАТО. Политолог отреагировал сразу: "Всем стало страшно?"

17 января 2022, 13:15  •  138 • Политика
Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сообщил о готовности Эстонии разместить до пяти тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО. Даже в палатках, если казарм не хватит. Известный политолог и публицист Армен Гаспарян отреагировал на эту новость мгновенно, не без иронии уточнив: "Всем стало страшно?"
"Мы чётко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить", - заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм в интервью ERR, отметив, что в Эстонии даже имеются "чёткие планы" и всё готово на случай прибытия в страну сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек.
Правда, на всех мест в казармах может не хватить, но на этот счёт имеются палатки.
Известный политолог и публицист Армен Гаспарян не без иронии и почти мгновенно отреагировал на слова Сальма.
"Всем стало страшно?" - саркастично поинтересовался эксперт в своём Telegram-канале.

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