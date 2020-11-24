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В Эстонии ищут министра образования для уничтожения русскоязычных школ

24 ноября 2020, 03:40  •  42 • В мире
В парламенте решили – с проблемой русских школ сможет справиться только русскоязычный министр
Министр образования Эстонии, член Центристской партии Майлис Репс ушла в отставку, объявив об этом в субботу, 21 ноября. Причина отставки – злоупотребление должностным положением: водитель министра возил её детей после школы в кружки и секции.
Эстония восхитилась поступком министра образования, назвав его «смелым шагом» и «поступком, достойным министра, который признал свою вину». Однако в результате эстонское образование осталось без министра и в понедельник, 23 ноября, разгорелся спор – какой министр образования нужен Эстонии.
Депутаты парламента (Рийгикогу) напомнили – стране нужен такой министр, который сможет раз и навсегда решить вопрос с русскоязычными школами. Напомним, решить вопрос в данном случае означает окончательно избавиться от русскоязычного образования на территории Эстонии. В парламенте пришли к выводу – с такой задачей сможет справиться только русскоязычный министр. На первый взгляд решение кажется парадоксальным, на самом деле эстонские депутаты решили всё правильно – кто сможет обвинить страну в закрытии русскоязычных школ, если это сделал русскоязычный министр образования? Наверняка, он действовал из интересов русскоязычных граждан.
«Русскоязычные дети несправедливо оказываются в Эстонии в более проигрышной стартовой позиции для дальнейшей взрослой жизни. И эта несправедливость только усиливает пронизывающую всё наше общество несправедливость»,
– заявил депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд, по совместительству – младший брат президента.
По его мнению, ликвидация русскоязычного образования «будет способствовать сплочённости общества», да и вопрос русских школ будет решён раз и навсегда, ведь уже сегодня на эти школы не хватает у государства ни денег, ни учителей.
«Центристской партии предстоит найти нового министра образования. На мой взгляд, правильнее всего было бы доверить эту должность русскоязычному человеку. Конечно, самым важным вопросом в этой сфере является большее финансирование зарплат учителей и образования в целом. Но наряду с этим государство уже много-много лет не в состоянии предложить хоть одно адекватное решение сложной проблемы – как быть с русскоязычными школами. Ни у одной партии в Эстонии нет готового плана действий. При этом новых учителей для русскоязычных школ уже не хватает»,
– отметил Раймонд Кальюлайд, выступая в парламенте в понедельник.
У депутата есть предложение, кто может стать министром образования – это мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Вот только мэр столицы против – не секрет, что годовой доход мэра столицы намного превышает зарплату министра.
«Сфера образования мне близка, я много лет занимался образованием в Таллинне, и, будучи одним из руководителей Центристской партии, я мог бы претендовать на это место, но я сразу сниму различные интриги: я не приму такое предложение, потому что в нынешней ситуации уйти из Таллинна было бы неправильно»,
– заявил Кылварт в эфире студии «Актуальная камера».
По его мнению, назначение на пост министра образования русскоязычного гражданина Эстонии можно только приветствовать, однако его удивляет такая постановка вопроса – назначать на должность по национальному признаку.
Между тем, поиск русскоязычного министра образования, чьими руками можно будет уничтожить русскоязычные школы в Эстонии, продолжается.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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