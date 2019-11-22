Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Летели и горели": На борту пылающего Boeing 777 было почти 350 пассаж...
Много могил младенцев и детей: В США школу построили прямо на кладбище
Новое правительство Молдовы обнародовало свою программу на год
Кремль подтвердил подготовку к визиту Вучича на фоне шпионского скандала
Главная / Аналитика

В Эстонии грызуны без угрызений киберугрозно киберобгрызли государство

22 ноября 2019, 21:39  •  37 • Аналитика
© Fotolia / Glebstock
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
Вам наверняка хоть раз в жизни задавали обидный вопрос "крысы, мыши – есть?". Многие переносят его саркастически, но кого-то и задевает. Как, как вы могли подумать, что у меня – современного нормального человека, в 21 веке может быть эта устаревшая неуютная архаика сарая? Это возмутительно несовместительно: вай-фай и клопы, феншуй и блохи, технологии "умного дома" и тараканы.
Вы будете смеяться, но крысы-мыши – есть. И не только "есть", но и поесть. Точнее погрызть. В Эстонии крысы добрались до коммуникации государственного значения – той, что делает среду эргономичной (это когда ваш центр тяжести не нужно лишний раз подымать), а поход к государству удобным – системе госуслуг. И без угрызений эту систему угрызли. Вмиг все потухло и погасло, а кнопки на столе стали бесполезными квадратиками. Мышь классическая передала привет своему современному значению, сделав его бесполезным.
Современный человек без интернета не то что как без рук – как без мозгов. Разрывы в Сети рвут душу. Государство не отстает – без современной связи оно тоже без мозгов. А поскольку тут заперебоил функционал государства, стали снова думать (да что там – не прекращали, просто задумались еще сильнее) о кибербезопасности. Наты, солдаты, функции, системы, источники бесперебойного питания, источники бесперебойного финансирования, подразделения киберборьбы – вроде все есть, вроде должно работать, а включаешь – не работает.
Специалисты отмечают: сделано в стране немало, страна кибербезопасна. Но все средства ушли на борьбу с русскими хакерами. Ибо это актуальные вызовы и угрозы. Ну кто мог подумать, что в подвале остались угрозы вечные, что там по-прежнему у кого-то чешутся зубы. И это, конечно, недосмотр. Проблему прощелкали. Даже прощелкунчикали.
В Прибалтике знают, что русских недооценивать нельзя. Лучше их переоценивать. У них страна настолько устарела, что все время пугает Европу новейшим оружием. Кто знает, а вдруг они уже ведут гибридные тренировки среди грызунов? Вдруг изготовили дудочку, очаровывающую крыс? И они не только под нее готовы плясать, но и лишать Эстонию жизненно важных волоконных путей сообщения?
Кто скажет, что это сказки, еще и про гусей, пусть первым кинет камень в эстонское государство, которое ежегодно увеличивает траты на борьбу с русской агрессией. В конце концов, если какие-то крысы могут перегрызть жизненно важную артерию, почему не может это сделать какой-нибудь русский шпион? У него ведь тоже зубы имеются. Кстати, вы провода осмотрели? Слепки с зубов сняты? Сами крысы задержаны? Вы их допросили? И что они сказали? А что вы у них спрашивали?
Более того, нелояльных в стране ватников по-прежнему навалом. Русским даже не надо специально засылать диверсантов. Тут хватает тех, кто забесплатно, движимый идейным геополитическим хулиганством, готов свою глотку и чужой провод на ничьи лоскуты порвать. Коллектив страны хоть и небольшой, но нет никакой гарантии, что в коллективе не заведется какая-нибудь крыса. Эстонии в век высоких технологий и угроз необходимо смотреть не только вверх, но и под ноги. И не забывать и о подвальных аналоговых вызовах: о киберугрозе киберобгрыза.
Подарим умные стильные наушники подписчику радио Sputnik. Подробности тут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 16:24
Эффективен ли «спасительный апгрейд» для обновлённых Т-72Б3? Строевые части ожидают «Арену-М»
21 ноября 2019, 22:54
Живые деньги пустят в ход
22 ноября 2019, 05:24
Двинулись в рост
21 ноября 2019, 22:54
Инвестиционный триумф
22 ноября 2019, 08:39
За крышу платить думаете? Америка требует деньги за свои военные базы
22 ноября 2019, 02:09
Кто ответит за «золотой» суперлайнер?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2019, 04:56
Придурковатый прокурор Зеленского продолжает
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
16 ноября 2019, 22:39
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
18 ноября 2019, 00:39
"Извините": Лукашенко грубо высказался о союзе с Россией
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.