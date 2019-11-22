В Эстонии грызуны без угрызений киберугрозно киберобгрызли государство

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Вам наверняка хоть раз в жизни задавали обидный вопрос "крысы, мыши – есть?". Многие переносят его саркастически, но кого-то и задевает. Как, как вы могли подумать, что у меня – современного нормального человека, в 21 веке может быть эта устаревшая неуютная архаика сарая? Это возмутительно несовместительно: вай-фай и клопы, феншуй и блохи, технологии "умного дома" и тараканы.

Вы будете смеяться, но крысы-мыши – есть. И не только "есть", но и поесть. Точнее погрызть. В Эстонии крысы добрались до коммуникации государственного значения – той, что делает среду эргономичной (это когда ваш центр тяжести не нужно лишний раз подымать), а поход к государству удобным – системе госуслуг. И без угрызений эту систему угрызли. Вмиг все потухло и погасло, а кнопки на столе стали бесполезными квадратиками. Мышь классическая передала привет своему современному значению, сделав его бесполезным.

Современный человек без интернета не то что как без рук – как без мозгов. Разрывы в Сети рвут душу. Государство не отстает – без современной связи оно тоже без мозгов. А поскольку тут заперебоил функционал государства, стали снова думать (да что там – не прекращали, просто задумались еще сильнее) о кибербезопасности. Наты, солдаты, функции, системы, источники бесперебойного питания, источники бесперебойного финансирования, подразделения киберборьбы – вроде все есть, вроде должно работать, а включаешь – не работает.

Специалисты отмечают: сделано в стране немало, страна кибербезопасна. Но все средства ушли на борьбу с русскими хакерами. Ибо это актуальные вызовы и угрозы. Ну кто мог подумать, что в подвале остались угрозы вечные, что там по-прежнему у кого-то чешутся зубы. И это, конечно, недосмотр. Проблему прощелкали. Даже прощелкунчикали.

В Прибалтике знают, что русских недооценивать нельзя. Лучше их переоценивать. У них страна настолько устарела, что все время пугает Европу новейшим оружием. Кто знает, а вдруг они уже ведут гибридные тренировки среди грызунов? Вдруг изготовили дудочку, очаровывающую крыс? И они не только под нее готовы плясать, но и лишать Эстонию жизненно важных волоконных путей сообщения?

Кто скажет, что это сказки, еще и про гусей, пусть первым кинет камень в эстонское государство, которое ежегодно увеличивает траты на борьбу с русской агрессией. В конце концов, если какие-то крысы могут перегрызть жизненно важную артерию, почему не может это сделать какой-нибудь русский шпион? У него ведь тоже зубы имеются. Кстати, вы провода осмотрели? Слепки с зубов сняты? Сами крысы задержаны? Вы их допросили? И что они сказали? А что вы у них спрашивали?

Более того, нелояльных в стране ватников по-прежнему навалом. Русским даже не надо специально засылать диверсантов. Тут хватает тех, кто забесплатно, движимый идейным геополитическим хулиганством, готов свою глотку и чужой провод на ничьи лоскуты порвать. Коллектив страны хоть и небольшой, но нет никакой гарантии, что в коллективе не заведется какая-нибудь крыса. Эстонии в век высоких технологий и угроз необходимо смотреть не только вверх, но и под ноги. И не забывать и о подвальных аналоговых вызовах: о киберугрозе киберобгрыза.