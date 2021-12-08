В Эстонии готов план по уничтожению русских школ

Родители русских детей обратились в ЕСПЧ

Министерство образования Эстонии объявило на этой неделе, что план по уничтожению русскоязычного образования готов. Как и обещало в начале текущего года правительство, к 2035 году в стране не останется ни одной русскоязычной школы. На самом же деле, согласно плану, их не останется намного раньше: нельзя назвать школу русскоязычной, в которой только 25% предметов преподаётся на русском языке.

В министерстве образования, представляя свой план, пояснили: сначала все русскоязычные школы обязаны начать преподавать 40% учебных предметов на эстонском языке, затем 60% и через некоторое время 75%. Хотя сегодня 25% школьной программы составляет изучение иностранных языков, среди которых и русский язык.

План составили, а вот как его претворить в жизнь, в Министерстве образования пока не знают.

«Самый большой вызов, который у нас есть, это учителя. У нас сейчас более 3000 учителей, чей уровень знания языка не соответствует требованиям, их отправляют на курсы, но только от 2 до 5 процентов учителей, оканчивая курсы, получают необходимый уровень знания языка. Вторая проблема – это законодательство: мы должны вписать в закон нашу цель, что к 2035 году обучение будет на эстонском языке»,

– рассказала журналистам министр образования и науки Лийна Керсна.

Есть и ещё одна проблема – широко разрекламированный план уничтожения русскоязычного образования не был согласован с партнёрами по правительственной коалиции, а правительству план представят только на будущей неделе. Тем не менее уже известно, что Центристская партия, которая входит в состав коалиционного правительства, не поддержит принудительный перевод русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Центристы считают, что идея хорошая, однако отказ от русского языка должен быть добровольным, отметил министр госуправления Яак Ааб.

План Минобразования пока официально не принят, тем не менее уничтожение русскоязычных школ в Эстонии происходит и без всякого плана. Родители попытались отстоять закрытие единственной русскоязычной школы в городе Кейла, а после того, как не получилось, решили обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Вопрос сохранения русских школ был поднят нами ещё в 2010 году, и настало время поставить в нём точку. Решения ЕСПЧ, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, являются обязательными для исполнения, и мы надеемся найти понимание на европейском уровне»,

– заявил ведущий судебный процесс юрист-правозащитник, председатель правления «Русской школы Эстонии» Мстислав Русаков.

Вот только решения ЕСПЧ можно ждать годами, признаёт юрист.