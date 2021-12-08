Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / В мире

В Эстонии готов план по уничтожению русских школ

08 декабря 2021, 11:15  •  120 • В мире
Родители русских детей обратились в ЕСПЧ
Министерство образования Эстонии объявило на этой неделе, что план по уничтожению русскоязычного образования готов. Как и обещало в начале текущего года правительство, к 2035 году в стране не останется ни одной русскоязычной школы. На самом же деле, согласно плану, их не останется намного раньше: нельзя назвать школу русскоязычной, в которой только 25% предметов преподаётся на русском языке.
В министерстве образования, представляя свой план, пояснили: сначала все русскоязычные школы обязаны начать преподавать 40% учебных предметов на эстонском языке, затем 60% и через некоторое время 75%. Хотя сегодня 25% школьной программы составляет изучение иностранных языков, среди которых и русский язык.
План составили, а вот как его претворить в жизнь, в Министерстве образования пока не знают.
«Самый большой вызов, который у нас есть, это учителя. У нас сейчас более 3000 учителей, чей уровень знания языка не соответствует требованиям, их отправляют на курсы, но только от 2 до 5 процентов учителей, оканчивая курсы, получают необходимый уровень знания языка. Вторая проблема – это законодательство: мы должны вписать в закон нашу цель, что к 2035 году обучение будет на эстонском языке»,
– рассказала журналистам министр образования и науки Лийна Керсна.
Есть и ещё одна проблема – широко разрекламированный план уничтожения русскоязычного образования не был согласован с партнёрами по правительственной коалиции, а правительству план представят только на будущей неделе. Тем не менее уже известно, что Центристская партия, которая входит в состав коалиционного правительства, не поддержит принудительный перевод русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Центристы считают, что идея хорошая, однако отказ от русского языка должен быть добровольным, отметил министр госуправления Яак Ааб.
План Минобразования пока официально не принят, тем не менее уничтожение русскоязычных школ в Эстонии происходит и без всякого плана. Родители попытались отстоять закрытие единственной русскоязычной школы в городе Кейла, а после того, как не получилось, решили обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Вопрос сохранения русских школ был поднят нами ещё в 2010 году, и настало время поставить в нём точку. Решения ЕСПЧ, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, являются обязательными для исполнения, и мы надеемся найти понимание на европейском уровне»,
– заявил ведущий судебный процесс юрист-правозащитник, председатель правления «Русской школы Эстонии» Мстислав Русаков.
Вот только решения ЕСПЧ можно ждать годами, признаёт юрист.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



120
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
07 декабря 2021, 18:20
Колонна военных машин США подорвалась в сирийской провинции
07 декабря 2021, 01:25
Baltic Word: ВВС Литвы не могут ни летать, ни воевать
07 декабря 2021, 01:25
На западной границе Союзного государства
08 декабря 2021, 03:35
Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров
07 декабря 2021, 19:25
«Утка или целенаправленный слив»: как в России прокомментировали сообщения о возможных новых санкциях
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
01 декабря 2021, 15:55
Экомайдан против газового соглашения Сербии и России
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.