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В ЕСПЧ готовы жертвовать интересами Украины ради сохранения отношений с Россией — политолог
22 февраля 2019, 17:54 • 110 • Политика
Политолог Антон Бредихин предположил, что отклонение заявки Киева на введение новых мер в отношении России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе связано с тем, что в ЕСПЧ не хотят обострять отношения с Россией и ради этого готовы жертвовать какими-то интересами Украины.
Политолог, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал решение ЕСПЧ отклонить заявку Украины на применение новых мер в отношении России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Эксперт отметил, что Европейскому суду по правам человека, скорее всего, была дана команда не обострять отношения с Москвой и даже, возможно, замять конфликт в Керченском проливе.
"Понятно, что инцидент в Керченском проливе – политический, а не военный", заявил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, подчеркнув, что ЕСПЧ готов пожертвовать частью украинских интересов ради выстраивания отношений с Россией.
По мнению Бредихина, сейчас еще рано утверждать о каком-то едином мнении ЕСПЧ. Случай с отклонением украинской заявки, скорее всего, единичный и касается только истории в Керченском проливе. В дальнейшем в ЕСПЧ будут смотреть на партнеров, уверен собеседник издания.
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