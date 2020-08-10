В ЕС заявили об отсутствии рычагов воздействия на Лукашенко и оценили риски повторения украинского сценария

Европа демонстрирует пассивную реакцию на происходящие в Белоруссии события, поскольку не имеет рычагов воздействия на президента республики Александра Лукашенко. При этом текущая ситуация в стране складывается таким образом, что повторение в Белоруссии украинского сценария нельзя исключать.

Европа не предпринимает никаких активных действий в связи с ситуацией в Белоруссии, потому что не имеет каких-либо рычагов воздействия на главу государства Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

По его словам, в настоящее время Европа остается пассивной, поскольку попросту не имеет возможности проявить какую-либо активность в отношении республики Беларусь. Грессель, чьи слова приводит агентство РИА Новости, указал на наличие протестов среди гражданского общества, отметив при этом, что дипломаты в то же время не знают, как действовать. Он констатировал отсутствие у европейских государств влияния на белорусского президента Александра Лукашенко, пояснив, что комментарии не продуктивны.

Между тем, ситуация в республике вызывает некоторые опасения. Европейский эксперт прокомментировал объявленные предварительные итоги выборов в Белоруссии, которые, по его мнению, говорят о неготовности лидера государства менять свой политический курс и признавать допущенные в ходе руководства страной ошибки. В связи с этим существует риск, что при определенных обстоятельствах в Белоруссии может повториться украинский сценарий, считает он.

Грессель выразил уверенность в том, что предварительные результаты голосования, которые были объявлены, не являются достоверными. При этом фальсификация итогов выборов в Белоруссии была вполне ожидаемой, отмечает эксперт. Удивление мирового сообщества вызвало то, что Александр Лукашенко отказался признать снижение его рейтинга в стране – по словам эксперта, в Европе рассчитывали, что действующий белорусский президент получит около 65% голосов избирателей, но заявленные более 80% голосов в его пользу – «это полный смех».

Говоря о будущем страны, Грессель предположил, что ближайшие несколько недель или даже месяцев могут стать для республики весьма напряженными. По его мнению, граждане страны предполагали, что Лукашенко окажется не готов уступить президентское кресло другому кандидату. Однако теперь им стало известно и то, что он не намерен менять свой политический курс, признавать допущенные ошибки и рассматривать возможность планомерного перехода к иной политической линии.

Насколько устойчива окажется действующая власть в Белоруссии, говорить сложно, считает эксперт. Он пояснил, что пока не видит трещин, но не исключает возможности их появления в случае продолжения акций протеста. Также Грессель выразил мнение, что многое будет зависеть от того, насколько лояльными будут органы безопасности государства.

По стопам Киева?

Европейский эксперт сопоставил события в Белоруссии и тем, что происходило на Украине шесть лет назад, отметив, что киевский «Беркут» изначально проявлял себя весьма лояльно. При этом после обострения ситуации в полиции государства произошло разделение – приверженцы силовых методов воздействия стали действовать соответствующим образом, «остальные же разошлись по домам». При этом «остальных» на Украине оказалось слишком много, что не позволило удержать действующую на тот момент в государстве власть на плаву – «Виктор Янукович ушел в историю».

Напомним, в минувшее воскресенье в Республике Беларусь были проведены президентские выборы. Согласно предварительным сведениям Центральной избирательной комиссии, действующий президент страны Александр Лукашенко в шестой раз одержал победу, заручившись поддержкой 80,23% избирателей. Тем не менее, вечером по всей стране начались массовые акции протеста – митингующие граждане страны сооружали баррикады из мусорных баков. В результате правоохранительные органы республики были вынуждены применить против участников протестов слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть пострадавшие – состояние нескольких человек потребовало госпитализации.

В Евросоюзе применение силы против митингующих оценили как непропорциональное, призвав власти отпустить всех задержанных. В Брюсселе также заявили, что дальнейшие отношение с Белоруссией будут строиться с учетом происходящих сейчас в республике событий.